Unos 500 árboles somei yoshino florecen a lo largo de 4 kilómetros junto al río Matsukawa que atraviesa el centro de Toyama. Estos cerezos, plantados en ambas orillas del río, pueden contemplarse en un paseo por el sendero junto al río o navegando en una barca a la que se puede subir en abril.

Parque Matsukawa (Toyama)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 500

: 500 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita (a excepción del paseo en barca https://matsukawa-cruise.jp/en/)

: gratuita (a excepción del paseo en barca https://matsukawa-cruise.jp/en/) Dirección : junto al río Matsukawa que se extiende desde Isobemachi hacia Akaemachi, Toyama-shi, Toyama

: junto al río Matsukawa que se extiende desde Isobemachi hacia Akaemachi, Toyama-shi, Toyama Sitio web: Información Turística de Toyama (Río Matsukawa)

Aunque Matsukawa es hoy un río pequeño y serpenteante, hasta hace aproximadamente un siglo era el curso principal que tomaba el río Jinzūgawa—para el que una nueva vía fluvial fue construida en el oeste a comienzos del siglo XX para evitar las inundaciones. Su fila de cerezos fue parcialmente destruida por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, pero en 1950 se plantaron nuevos árboles. Además de disfrutar de los cerezos, los visitantes pueden contemplar 28 esculturas que han sido colocadas en este hermoso paseo.

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(Fotografía de encabezado: © Toyama Sightseeing Cruise.)