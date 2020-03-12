El parque del castillo de Takaoka es un jardín tranquilo repleto de naturaleza en el centro de Takaoka, con tres amplios fosos construidos en los antiguos terrenos de un castillo de comienzos del siglo XVII. Este parque es popular entre los vecinos de la ciudad, que se acercan no solo a disfrutar de sus 1.800 cerezos durante la temporada de hanami sino también de sus frondosos senderos.

Parque del castillo de Takaoka (Toyama)

Variedad : somei yoshino, koshinohigan, etc.

: somei yoshino, koshinohigan, etc. Número de árboles : 1.800

: 1.800 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : 1-9 Kojō, Takaoka-shi, Toyama

: 1-9 Kojō, Takaoka-shi, Toyama Sitio web: Instituto de la Asociación de Turismo de la Ciudad de Takaoka

El parque celebra un festival de los cerezos en flor cuando los somei yoshino han florecido plenamente, con 400 faroles iluminando los yozakura (cerezos nocturnos). Este enclave de Toyama presume de contar con 18 variedades de sakura y es particularmente famoso por sus koshinohigan, cuyas flores son de un rosa ligeramente más intenso que el que muestran los somei yoshino. En 2009 se descubrió una nueva variedad con pétalos redondeados y fue llamada takaoka koshinohigan.

(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Takaoka.)