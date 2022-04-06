Le parc des vestiges du château de Takaoka, dans la ville éponyme, a été construit sur les ruines d’un château datant du début du XVIIe siècle. Avec ses 1 800 cerisiers, le lieu est suffisament pittoresque pour figurer sur la liste des 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs, établie par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

Le parc des vestiges du château de Takaoka offre 1 800 cerisiers de 18 variétés. Particulièrement célèbre, le koshinohigan, dont les fleurs présentent un rose plus foncé que le somei yoshino, la variété la plus commune du Japon. Par ailleurs, une variété découverte en 2009 aux pétales arrondies y a été baptisée takaoka koshinohigan.

Le parc des vestiges du château de Takaoka (Toyama)

Adresse : 1-9 Kojō, Takaoka-shi, Toyama-ken

Nombre d’arbres : 1 800

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino, koshinohigan, takaoka koshinohigan, etc.

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de la ville de Takaoka)