Le panorama qui se prolonge sur deux kilomètres depuis le pied du mont Ôhira jusqu’au centre du parc préfectoral de Ôhirasan est composé de quelque 4 000 cerisiers, créant un magnifique tunnel rose du début à la mi-avril.
Au sommet du mont Ôhirasan se trouve un belvédère appelé Kenshin-daira, du nom d’Uesugi Kenshin (1530-1578), seigneur de la période des Provinces en guerre. dont il est dit qu’il aurait été époustouflé par l’immensité de la plaine du Kantô que se présentait à lui depuis cet emplacement élevé, alors qu’il y menait des exercices militaires.
En temps dégagé, les visiteurs peuvent apercevoir les gratte-ciels de la capitale et le mont Fuji.
Le parc préfectoral de Ôhirasan (Tochigi)
- Adresse : autour de Hiraichô, Tochigi-shi, Tochigi-ken
- Nombre d’arbres : 4 000
- Variétés : somei yoshino, yama-zakura, shidare-zakura
- Floraison 2024 : de début à mi-avril
- Horaires : 24h/24
- Entrée gratuite
- Site web (en français)
(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville de Tochigi)