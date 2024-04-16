Le panorama qui se prolonge sur deux kilomètres depuis le pied du mont Ôhira jusqu’au centre du parc préfectoral de Ôhirasan est composé de quelque 4 000 cerisiers, créant un magnifique tunnel rose du début à la mi-avril.

Au sommet du mont Ôhirasan se trouve un belvédère appelé Kenshin-daira, du nom d’Uesugi Kenshin (1530-1578), seigneur de la période des Provinces en guerre. dont il est dit qu’il aurait été époustouflé par l’immensité de la plaine du Kantô que se présentait à lui depuis cet emplacement élevé, alors qu’il y menait des exercices militaires.

En temps dégagé, les visiteurs peuvent apercevoir les gratte-ciels de la capitale et le mont Fuji.

Le parc préfectoral de Ôhirasan (Tochigi)

Adresse : autour de Hiraichô, Tochigi-shi, Tochigi-ken

Nombre d’arbres : 4 000

Variétés : somei yoshino, yama-zakura, shidare-zakura

Floraison 2024 : de début à mi-avril

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site web (en français)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville de Tochigi)