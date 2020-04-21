La carretera paisajística de dos kilómetros que va desde el pie del monte Ōhira hasta la cima, en medio del Parque Natural Prefectural de Ōhirasan, está flanqueadas por cerezos que forman un túnel de flores a comienzos de abril. Cerca de la cumbre se encuentra Kenshin-daira, un mirador que ofrece una vista panorámica de la llanura de Kantō.

Parque Natural Prefectural de Ōhirasan (Tochigi)

Variedad : somei yoshino, yamazakura, shidarezakura

: somei yoshino, yamazakura, shidarezakura Número de árboles : 4.000

: 4.000 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : alrededor de Hiraichō, Tochigi-shi, Tochigi

: alrededor de Hiraichō, Tochigi-shi, Tochigi Sitio web: Asociación de Turismo y Productos Locales de la prefectura de Tochigi

Kenshin-daira recibe su nombre del jefe militar del período Sengoku Uesugi Kenshin, del que se dice que quedó profundamente asombrado ante la extensión de la llanura de Kantō que pudo observar cuando dirigía unas maniobras militares en el monte Ōhira. En un día despejado, los visitantes pueden ver hasta los rascacielos de Tokio e incluso el monte Fuji. En el plano culinario, se recomienda a los visitantes probar tres delicias locales: las empanadillas de dango dulces, las brochetas de yakitori y las tortillas enrolladas, unos bocados ideales para acompañar al hanami.

Sitios cercanos para el hanami

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la ciudad de Tochigi.)