Le cimetière Fuji (Fuji Rei-en) est une zone immense de 2,3 millions de mètres carrés qui se situe au pied du mont Fuji du côté est. 8 000 cerisiers y ont été plantés, dont la plupart se trouvent le long de l’allée principale.

Le cimetière Fuji (Shizuoka)

  • Adresse : 888-2 Ômika, Oyama-chô, Suntô-gun, Shizuoka-ken
  • Nombre d’arbres : 8 000
  • Floraison : mi-avril
  • Variétés : somei yoshino, yama-zakura
  • Horaires : 9 h 00 à 16 h 30 (fermé le mercredi)
  • Entrée gratuite
  • Site Web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du Cimetière Fuji)