Le cimetière Fuji (Fuji Rei-en) est une zone immense de 2,3 millions de mètres carrés qui se situe au pied du mont Fuji du côté est. 8 000 cerisiers y ont été plantés, dont la plupart se trouvent le long de l’allée principale.

Le cimetière Fuji (Shizuoka)

Adresse : 888-2 Ômika, Oyama-chô, Suntô-gun, Shizuoka-ken

Nombre d’arbres : 8 000

Floraison : mi-avril

Variétés : somei yoshino, yama-zakura

Horaires : 9 h 00 à 16 h 30 (fermé le mercredi)

Entrée gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du Cimetière Fuji)