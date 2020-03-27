El cementerio de Fuji cubre un área de 2,3 millones de metros cuadrados en el pie del este del monte Fuji. Unos 1.000 somei yoshino y 7.000 yamazakura crecen en estos terrenos semejantes a un parque, muchos de ellos a lo largo del camino central, una fila de cerezos en flor en primavera que forma un paisaje sobrecogedor.

Cementerio de Fuji (Shizuoka)

  • Variedad: Somei yoshino, yamazakura
  • Número de árboles: 8.000
  • Fecha: a mediados de abril
  • Horario: de 9:00 a 16:30 (cerrado los miércoles)
  • Entrada: gratuita
  • Dirección: 888-2 Ōmika, Oyama-chō, Suntō-gun, Shizuoka
  • Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Shizuoka

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(Fotografía del encabezado: © Cementerio de Fuji.)