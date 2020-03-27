Los cerezos y Japón

La flor del cerezo es la más representativa de Japón, y su florecimiento a lo largo del archipiélago anuncia la llegada de la primavera. Aunque sus pétalos de color rosa pálido caen en apenas diez días, los japoneses adoran esta belleza efímera, y en torno a ella han dado vida a una cultura de contemplación de los cerezos con ágapes primaverales bajo los árboles.