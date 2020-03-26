Los amantes de los cerezos siempre tienen algo que contemplar en el parque Sakura no Sato, ya que sus 40.000 metros cuadrados albergan 1.500 cerezos de 40 variedades diferentes. Entre ellos hay algunos que florecen en otoño (jūgatsuzakura), en febrero (kawazuzakura) y en abril (somei yoshino).
Parque Sakura no Sato (Shizuoka)
- Variedad: 40 variedades incluyendo la kawazuzakura, la ōshimazakura y la somei yoshino
- Número de árboles: 1.500
- Fecha: comienzos de abril (somei yoshino)
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: 1317-4 Futo, Itō-shi, Shizuoka
- Sitio web: Asociación de Turismo de la Prefectura de Shizuoka
Los cerezos somei yoshino del parque son iluminados por la noche cuando están plenamente florecidos. Durante esta temporada se celebran varios actos y demostraciones en conjunción con Toshima-ku, en Tokio, un lugar también famoso por sus cerezos.
(Fotografía del encabezado: © Información Turística de la ciudad de Itō.)