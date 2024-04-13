La particularité du parc Sakura no Sato ? Il est possible d’apprécier les cerisiers en fleur pendant plusieurs périodes de l’année grâce à ses 1 500 arbres de 40 variétés. Certains s’épanouissent en automne (jûgatsu-zakura), d’autres en février (kawazu-zakura) et bien sûr en avril (Somei Yoshino).

Le parc Sakura no Sato (Shizuoka)

Adresse : 1317-4 Futo, Itô-shi, Shizuoka-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison : début avril (pour les somei yoshino)

Variétés : 40 varietés, dont kawazu-zakura, ôshima-zakura,somei yoshino, jûgatsu-zakura

Horaires : 24h/24

Entrée gratuite

Site Web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation du Centre d’informations touristiques de la ville d’Itô)