La particularité du parc Sakura no Sato ? Il est possible d’apprécier les cerisiers en fleur pendant plusieurs périodes de l’année grâce à ses 1 500 arbres de 40 variétés. Certains s’épanouissent en automne (jûgatsu-zakura), d’autres en février (kawazu-zakura) et bien sûr en avril (Somei Yoshino).
Le parc Sakura no Sato (Shizuoka)
- Adresse : 1317-4 Futo, Itô-shi, Shizuoka-ken
- Nombre d’arbres : 1 500
- Floraison : début avril (pour les somei yoshino)
- Variétés : 40 varietés, dont kawazu-zakura, ôshima-zakura,somei yoshino, jûgatsu-zakura
- Horaires : 24h/24
- Entrée gratuite
- Site Web (en japonais)
(Photo de titre avec l’aimable autorisation du Centre d’informations touristiques de la ville d’Itô)