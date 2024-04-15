Les 1 500 cerisiers du parc du château de Takatô sont d’une seule et unique variété, appelée takatô kohigan-zakura, dont les pétales sont plus petites que celles des classiques somei yoshino. Le parc se teint d’un rose sublime lorsque ces arbres fleurissent en même temps.

Takatô a été démoli en 1871 au moment de l’abolition du système des fiefs, mais de nombreux serviteurs, tristes d’avoir vu leur château disparaître, ont replanté les cerisiers situés sur le terrain de l’édifice vers une autre zone, qui a ainsi pu devenir un parc. Ces arbres sont aujourd’hui protégés par les résidents.

Le parc du château de Takatô

Adresse : Higashi-Takatô, Takatô-machi, Ina-shi, Nagano-ken

Nombre d’arbres : 1 500

Floraison 2024 : début à mi-avril

Variétés : Takatô kohigan-zakura

Horaires : 8 h 00 à 17 h 00 (6 h 00 à 21 h 00 pendant la floraison)

Entrée : 600 yens

Site Web (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville d’Ina)