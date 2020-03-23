Los 1.500 cerezos del parque del castillo de Takatō son de una variedad única llamada takatō kohiganzakura. Sus flores son ligeramente más pequeñas y de un color rosa diferente al que ostentan las de la variedad somei yoshino. Cuando florecen al mismo tiempo, todo el parque queda envuelto en un rosa pálido.

Parque del castillo de Takatō (Nagano)

Variedad : takatō kohiganzakura

: takatō kohiganzakura Número de árboles : 1.500

: 1.500 Fecha : entre comienzos y mediados de abril

: entre comienzos y mediados de abril Horario : de 8:00 a 17:00 (durante la temporada de hanami el horario se amplía)

: de 8:00 a 17:00 (durante la temporada de hanami el horario se amplía) Entrada : 500 yenes (durante la temporada de hanami)

: 500 yenes (durante la temporada de hanami) Dirección: Higasitakatō, Takatōmachi, Ina-shi, Nagano

En escritos del período Edo se menciona que los caballos que vivían en los terrenos del castillo quedaban ocultos bajo la profusión de pétalos rosa. El castillo fue destruido en 1871 cuando el sistema feudal de los han fue abolido, pero sus viejos sirvientes—compungidos al comprobar cómo su antiguo cuartel había sido abandonado a su suerte—trasplantaron los cerezos de los terrenos de equitación a otras zonas del parque. Los vecinos del lugar se encargan hoy de cuidar estos árboles, e incluso han escrito un estatuto de los sakura para proteger este valioso bien de Takatō. Por algo estos cerezos han sido conocidos desde la antigüedad como “los mejores sakura del mundo terrenal”.

(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de la ciudad de Ina.)