Le château de Nagahama est connu pour avoir été le premier bâti par le grand seigneur de guerre Toyotomi Hideyoshi. Le parc Hô (Hô-kôen) a été créé en 1909 sur les vestiges de l’édifice. Aujourd’hui reconstruit et abritant un musée, il est entouré d’environ 600 cerisiers.

Le musée historique du château de Nagahama offre un panorama splendide depuis l’observatoire situé au dernier étage : une marée de cerisiers et le lac Biwa en toile de fond.

Le parc Hô et le château de Nagahama (Shiga)

Adresse : Kōen-chô, Nagahama-shi, Shiga-ken

Nombre d’arbres : 600

Floraison : début à mi-avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24 pour le parc, 9 h 00 à 17 h 00 pour le château

Entrée : parc gratuit, 410 yens pour le château

Site Web (en anglais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de Nagahama)