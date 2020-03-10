El castillo de Nagahama es conocido por ser el primero erigido por Toyotomi Hideyoshi. Cuando en 1909 se construyó un parque en su enclave original, fue llamado Hōkōen (parque Hō), una referencia al título de Hōtaikō ostentado por Hideyoshi. Unos 600 cerezos somei yoshino han sido plantados alrededor del castillo reconstruido que hoy alberga el Museo Histórico del Castillo de Nagahama.
Parque Hōkōen (Shiga)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 600
- Fecha: desde comienzos a mediados de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita (410 yenes para el Museo Histórico del Castillo de Nagahama)
- Dirección: Kōen-chō, Nagahama-shi, Shiga
- Sitio web: Guía Turístico del Norte del Lago Biwa
El piso superior del Museo Histórico del Castillo de Nagahama es un mirador desde el que se puede contemplar un mar de sakura cuando los cerezos están plenamente florecidos. Igualmente deslumbrante es la vista al anochecer, cuando los pétalos resplandecen bajo la iluminación de los yozakura mientras el sol se pone en el lago Biwa.
Cerca del parque Hōkōen
(Fotografía del encabezado: © Asociación del Turismo de Nagahama.)