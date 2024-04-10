Un tunnel d’environ 800 cerisiers se prolonge sur deux kilomètres le long du fleuve Hii, dans la ville d’Unnan. Ces arbres plantés au début de l’ère Shôwa (1926-1989) ont été endommagés par la guerre et par les crues, mais ils continuent d’enchanter les visiteurs.

Les cerisiers de la ville d’Unnan, dont la plupart ont plus de 80 ans d’âge, sont préservés grâce aux soins de spécialistes appelés « sakura-mori » (protecteurs des cerisiers), qui s’occupent également de faire croître la prochaine génération d’arbres.

Les bords du fleuve Hii (Shimane)

Adresse : Kisuki, Kisuki-chō, Unnan-shi, Shimane-ken

Nombre d’arbres : 800

Floraison : début avril

Variétés : somei yoshino

Horaires : 24h/24

Tarif : gratuit

Site officiel (en japonais)

(Photo de titre avec l’aimable autorisation de l’Association de tourisme de la ville d’Unnan)