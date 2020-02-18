Un “túnel de sakura” de dos kilómetros con unos 800 cerezos se extiende a lo largo de la ribera del río Hii en la ciudad de Unnan. Los árboles fueron plantados a comienzos de la era Shōwa y continúan deleitando a los visitantes en la actualidad después de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y a numerosas inundaciones.

La ribera del río Hii (Shimane)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 800

: 800 Fecha : comienzos de abril

: comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección : Kisuki, Kisuki-chō, Unnan-shi, Shimane

: Kisuki, Kisuki-chō, Unnan-shi, Shimane Sitio web: Guía Turística de Unnan

La ciudad de Unnan se enorgullece de sus cerezos y cuida de que sean bien preservados mediante la capacitación de especialistas llamados sakura-mori que atienden a las necesidades de los árboles que tienen más de 80 años y plantan una nueva generación de árboles jóvenes. La ciudad acepta donaciones para un fondo creado para apoyar las actividades de los sakura-mori.

(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la Ciudad de Unnan.)