Un “túnel de sakura” de dos kilómetros con unos 800 cerezos se extiende a lo largo de la ribera del río Hii en la ciudad de Unnan. Los árboles fueron plantados a comienzos de la era Shōwa y continúan deleitando a los visitantes en la actualidad después de haber sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial y a numerosas inundaciones.
La ribera del río Hii (Shimane)
- Variedad: somei yoshino
- Número de árboles: 800
- Fecha: comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Kisuki, Kisuki-chō, Unnan-shi, Shimane
- Sitio web: Guía Turística de Unnan
La ciudad de Unnan se enorgullece de sus cerezos y cuida de que sean bien preservados mediante la capacitación de especialistas llamados sakura-mori que atienden a las necesidades de los árboles que tienen más de 80 años y plantan una nueva generación de árboles jóvenes. La ciudad acepta donaciones para un fondo creado para apoyar las actividades de los sakura-mori.
(Fotografía del encabezado: © Asociación de Turismo de la Ciudad de Unnan.)