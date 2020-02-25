Para conmemorar el final de las obras de la presa de Shichikawa en 1959, los vecinos del lugar plantaron 3.000 cerezos somei yoshino a lo largo de la circunferencia de 5 kilómetros del nuevo embalse.

La presa de Shichikawa (Wakayama)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 3.000

: 3.000 Fecha : entre finales de marzo y comienzos de abril

: entre finales de marzo y comienzos de abril Horario : abierto las 24 horas

: abierto las 24 horas Entrada : gratuita

: gratuita Dirección: Sada, Kozagawa-chō, Higashimuro-gun, Wakayama

La presa Shichikawa se encuentra en el río Koza, un entorno de gran belleza paisajística conocido por sus peculiares formaciones rocosas cuyo origen está en la lava solidificada y expuesta a la lluvia y a la erosión—incluyendo una enorme masa de 100 metros de alto y 500 metros de ancho que ha sido designada como monumento natural. El Festival del Sakura de Sada, que se celebra alrededor de esta presa cuando los cerezos florecen plenamente, resulta un verdadero placer para la vista junto a las coloridas koinobori (banderas con forma de carpa) colgadas sobre las flores de color rosa.

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(Fotografía del encabezado: © pueblo de Kozagawa.)