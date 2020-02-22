Los 500 cerezos somei yoshino que hay en los terrenos del templo Kimii-dera suelen florecer temprano, y el árbol frente al pabellón principal es utilizado en Wakayama como referente para anunciar de manera oficial si los cerezos han florecido o no en la prefectura.

Templo Kimii-dera (Wakayama)

Variedad : somei yoshino

: somei yoshino Número de árboles : 500

: 500 Fecha : entre finales de marzo y mediados de abril

: entre finales de marzo y mediados de abril Horario : el pabellón principal abre de 8:00 a 17:00

: el pabellón principal abre de 8:00 a 17:00 Entrada : 200 yenes (100 yenes para los estudiantes de primaria y secundaria, y para las personas de 70 años en adelante)

: 200 yenes (100 yenes para los estudiantes de primaria y secundaria, y para las personas de 70 años en adelante) Dirección : 1201 Kimiidera, Wakayama-shi, Wakayama

: 1201 Kimiidera, Wakayama-shi, Wakayama Información en inglés: http://www.kimiidera.com/pdf/english.pdf

Un monje de la dinastía Tang conocido en Japón como Ikō Shōnin fundó este templo en el año 770. De acuerdo con la leyenda, un dios dragón le confió a este monje siete tesoros entre los que había siete brotes de cerezo. Ikō Shōnin los plantó en el templo y así es como el Kimii-dera llegó a ser conocido por sus cerezos en flor.

Más allá de la puerta rōmon, de dos pisos, hay 231 escalones que llevan al pabellón principal. Se cuenta que cuando el comerciante del período Edo Kinokuniya Bunzaemon estaba subiendo estos escalones llevando a su madre a la espalda, el cordón de sus sandalias se rompió. La joven que le arregló el cordón se convirtió más tarde en su esposa, y desde entonces estos escalones han sido conocidos como Kechien-zana, o la “cuesta del emparejamiento”. Bunzaemon también logró amasar una gran fortuna, por lo que se piensa que subir estos escalones atrae la prosperidad en los negocios y la felicidad en el matrimonio.

(Fotografía del encabezado: © Templo Kimii-dera.)