纪三井寺院内栽种有大约500棵樱花树，是欣赏早樱的著名景点。正堂前的染井吉野被和歌山县作为宣布开花的标准树。每年，樱花盛开时节，前来赏花和饱览“和歌海湾”绝妙景观的客人络绎不绝。
和歌山县 纪三井寺
- 樱花种类：染井吉野
- 数量：大约500棵
- 历年赏花佳期：3月下旬 - 4月中旬
- 开园时间：8:00～17:00（正堂 藏经所开放时间）
- 门票：参拜费200日元（中小学生、70岁以上100日元）
- 地址：和歌山市纪三井寺1201
- 官网：西国第二番札所 纪三井寺
纪三井寺建于公元770年，由来自大唐僧人为光上人开山主持。传说为光上人得到了龙神赐予的七件宝物，其中就有七棵樱花树。这些树苗繁衍至今形成了赏樱胜地。
穿过寺院山门，有231阶陡峭的石阶。传说江户时代的豪商纪国屋文左卫门年轻的时候，曾经背着母亲登上石阶时草鞋的夹指带断裂，一个姑娘来帮他修好。后来，他与给他修草鞋带的姑娘结了婚。于是，这个石台阶所在的山坡被称作“结缘坡”。又因为后来纪国屋文左卫门生意兴隆发了财，爬这个坡也被看作能实现买卖繁盛、喜结良缘、心想事成。
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标题图片：西国第二番札所 纪三井寺提供