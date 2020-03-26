紀三井寺院內約栽種500棵櫻花樹，是欣賞早開櫻花的著名景點。正殿前的染井吉野櫻被和歌山縣視為宣布開花的標準樹。每年櫻花盛開時節，前來賞花與飽覽「和歌海灣」絕妙景觀的遊客絡繹不絕，相當熱鬧。

和歌山 紀三井寺

櫻花種類： 染井吉野櫻

染井吉野櫻 數量： 大約500棵

大約500棵 歷年賞花佳期： 3月下旬至4月中旬

3月下旬至4月中旬 開園時間： 8:00～17:00（正殿、藏經所開放時間）

8:00～17:00（正殿、藏經所開放時間） 門票： 參拜費200日元（中小學生、70歲以上者100日元）

參拜費200日元（中小學生、70歲以上者100日元） 地址： 和歌山市紀三井寺1201

和歌山市紀三井寺1201 官網： 西國第二番札所 紀三井寺

紀三井寺建於公元770年，由來自大唐的僧人為光上人開山主持。傳說為光上人得到了龍神賜予的七件寶物，其中就有七棵櫻花樹。而這些樹苗日漸長成了茂密的櫻花林，為現今的賞櫻勝地。

穿過寺院山門，有231階陡峭的石階。傳說江戶時代有一位富商，名為紀國屋文左衛門，他在年輕的時候，曾經背著母親登上石階，當時他所穿著的草鞋的夾指帶斷裂開來，有一個姑娘幫他修好了。後來，他與幫他修草鞋帶的姑娘結了婚。於是，這個石階所在的山坡也被稱為「結緣坡」。而之後，紀國屋文左衛門生意興隆發了財，因此爬上這個坡能夠實現生意繁盛、喜結良緣、心想事成的傳說，便於後世流傳開來了。

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標題圖片：西國第二番札所 紀三井寺提供