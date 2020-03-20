Le Negoro-ji est le temple principal de l’école bouddhique Shingi Shingon. Son illustre histoire est vieille de plus de 900 ans, et sa célèbre grande pagode a été désignée trésor national. Ce lieu de culte ancien revêt ses plus beaux atours lorsque les quelque 7 000 cerisiers de son terrain fleurissent, entre fin mars et début avril. Le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

L’importance du temple Negoro-ji au XVIe siècle était si grande que ce lieu fut présenté dans le livre « Historia de Japam » par le missionnaire portugais Luís Fróis. Le temple fut attaqué en 1585 par le shogun Toyotomi Hideyoshi, qui considérait les 10 000 soldats-moines du temple comme une menace militaire. Ses troupes incendièrent tous les bâtiments à l'exception de la Grande pagode et du pavillon Daishidô. Des impacts de balle dus à l’attaque sont encore visible sur les murs de la pagode.

Temple Negoro-ji (Wakayama)

Adresse : 2286 Negoro, Iwade-shi, Wakayama-ken

Nombre d'arbres : 7 000

Floraison : de fin mars à début avril

Variétés : somei yoshino, negoro-zakura, yama-zakura, etc.

Horaires : 9 h 10 - 16 h 30 (ferme à 16 h de novembre à mars)

Illuminations : 19 h à 22 h

Entrée : 500 yens

Site Web

(Photo de titre : © Temple Negoro-ji)