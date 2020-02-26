Negoro-ji es el templo principal de la secta budista Shingi Shingon, que cuenta con 900 años de historia y cuya pagoda Daitō ha sido designada como tesoro nacional. Este templo se envuelve en una belleza sublime cuando los 7.000 cerezos de sus terrenos florecen entre finales de marzo y comienzos de abril.

Templo Negoro-ji (Wakayama)

Variedad : somei yoshino, negorozakura, etc.

: somei yoshino, negorozakura, etc. Número de árboles : 7.000

: 7.000 Fecha : entre finales de marzo y mediados de abril

: entre finales de marzo y mediados de abril Horario : de 9:10 a 16:30 (cierra a las 16:00 entre noviembre y marzo)

: de 9:10 a 16:30 (cierra a las 16:00 entre noviembre y marzo) Entrada : 500 yenes

: 500 yenes Dirección : 2286 Negoro, Iwade-shi, Wakayama

: 2286 Negoro, Iwade-shi, Wakayama Sitio web: Templo Negoro-ji

La importancia del Negoro-ji en el siglo XVI era tan grande que este templo fue incluso mencionado en el libro Historia de Japam por el misionero portugués Luís Fróis. El conjunto fue atacado en 1585 por Toyotomi Hideyoshi, que consideraba que los 10.000 monjes soldado del templo suponían una amenaza militar, y sus fuerzas quemaron todos los edificios excepto el Daitō y el Daishidō (pabellón de los fundadores). Los agujeros de bala que quedaron tras el ataque pueden verse todavía en los muros del Daitō.

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(Fotografía del encabezado: © Templo Negoro-ji.)