La prefectura de Shimane está conectada desde la antigüedad con las deidades japonesas. En ella se encuentra el Izumo Taisha, uno de los santuarios sintoístas más sagrados de Japón.

La prefectura de Shimane se encuentra en el suroeste de la isla de Honshū y forma parte de la región de Chūgoku, con el mar del Japón en el norte. Sus principales ciudades están en la llanura de Izumo, en el noreste. Las islas volcánicas Oki, cuya mayor parte de su territorio es un parque nacional, pertenecen también a la prefectura.

Un vistazo a la prefectura de Shimane

Establecida en 1881 (antiguamente formaba parte de las provincias de Iwami, Izumo y Oki)

Capital: Matsue

Población: 671.000 (a octubre de 2020)

Área: 6.708 km2

La region de Izumo, en la prefectura, es asociada desde la antigüedad con las deidades japonesas y el Izumo Taisha es uno de los santuarios sintoístas más sagrados de Japón. Ōkuninushi, el legendario creador de Japón, está consagrado en este santuario. La capital, Matsue, es conocida por su castillo, un Tesoro Nacional con una arquitectura que data de hace 400 años. En la misma ciudad se encuentra el Museo de Arte Adachi, famoso por su hermoso jardín. Además, la mina de plata histórica Iwami Ginzan es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El castillo de Matsue rodeado de cerezos en flor. (© Pixta)

El lago Shinji, en el noreste de Shimane, es conocido por sus almejas shijimi (Corbicula japonica), de las que la prefectura es la principal productora del país. Destaca también la pesca en el mar y, de hecho, Shimane lidera en las capturas de congrio. En cuanto a sus artesanías tradicionales, la prefectura es conocida por sus ábacos Unshū, siendo este último otro nombre que recibía la provincia de Izumo.

Dicen que las almejas shijimi son una buena cura contra la resaca. (© Pixta)

Shimanekko, la mascota de la prefectura de Shimane, mezcla el nombre de la prefectura con neko (gato). Como referencia a la importancia que este lugar tiene en el sintoísmo, el personaje lleva un sombrero que evoca la arquitectura de los santuarios y viste una shimenawa, una cuerda sagrada, alrededor de su cuello. (© Jiji)

Personalidades ilustres

Mori Ōgai (1862–1922): Escritor conocido por obras como Maihime (publicada en español como La bailarina). Fue también cirujano en el ejército y burócrata.

Mori Hanae (1926–2022): Pionera de la moda y la primera mujer asiática en convertirse en miembro oficial de la prestigiosa La Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París en 1977.

Takeuchi Mariya (1955–): Exitosa cantante de city pop conocida por su canción Plastic Love, que se convirtió en un éxito mundial a través de YouTube.

(Fotografía del encabezado: el santuario de Izumo en la prefectura de Shimane. © Pixta)