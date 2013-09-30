Los japoneses consideran la provincia de Izumo (prefectura de Shimane, en la actualidad) tierra santa desde los tiempos que describe el Kojiki, el libro más antiguo sobre la historia de Japón, que comienza relatando cómo los dioses crearon el archipiélago nipón. Las imágenes del fotógrafo Nakano Haruo nos ayudan a comprender por qué los Yaoyorozu no kami; esto es, los millones de deidades venerados por la religión sintoísta, eligieron este lugar.

«Shinkoku, “El país de los dioses” es una denominación honorífica que se utiliza para referirse a Japón. Izumo es el lugar más sagrado de Shinkoku.»

(Glimpses of Unfamiliar Japan, Lafcadio Hearn)

El escritor grecoirlandés Lafcadio Hearn (1850-1904) llegó a Japón en 1890. Posteriormente, estableció su residencia cerca del santuario sintoísta de Izumo Taisha y describió esta tierra como “El lugar donde viven aquellos que cohabitan con los dioses”. En 1895, un año después de escribir su célebre obra Glimpses of Unfamiliar Japan, se nacionalizó japonés y adoptó el nombre de Koizumi Yakumo. Su profundo amor por la cultura tradicional japonesa ha quedado reflejado en muchos de sus trabajos.

Al igual que Lafcadio Hearn, yo también he visitado el santuario de Izumo Taisha en innumerables ocasiones, y siempre que voy allí siento algo especial; es un lugar en el que reina una atmósfera de pureza. Además, el paisaje cambia en cada foto en función del momento del día y de la estación en la que nos encontremos, y podría decirse que la fuerza de los dioses se refleja en estas vistas y estampas. Cohabitar con estas deidades significa coexistir con la naturaleza. El templo sintoísta de Izumo Taisha nos ayuda a recordar uno de los pilares sobre los que se sostiene la mentalidad de los japoneses: venerar a la naturaleza y convivir con ella.

Se dice que en octubre, mes que en el calendario lunar recibe el nombre de Kamiarizuki, todos los dioses de Japón se reúnen en Izumo Taisha. Precisamente este año se han renovado los edificios de este templo sintoísta por primera vez en seis décadas. El santuario, al igual que las cuatro estaciones, se regenera una y otra vez; así es como perpetúa su existencia.

Espero que puedan percibir la presencia eterna de los dioses en estas imágenes que muestran el santuario de Izumo Taisha como yo lo he visto.

Imágenes y texto de Nakano Haruo

(Traducción al español del original japonés)

shimenawa en japonés, que decora la entrada al kaguraden (lugar donde se realizan las danzas sintoístas) de Izumo Taisha es uno de sus elementos más característicos." />



ōharae es una ceremonia de purificación que se celebra el 31 de diciembre para librarse de los pecados e impurezas de todo un año." />



El santuario de Izumo Taisha tras haber sido renovado en 2013 por primera vez en 60 años ‘esperando’ el traslado de su dios sagrado.

Kojiki, es el lugar donde el dios Ōkuninushi cedió el territorio de Japón a otras deidades." />



haiden (capilla)." />



honden (santuario principal) es de estilo taisha-zukuri, considerado el más antiguo de Japón en la construcción de santuarios." />



torii) de Izumo Taisha." />



Un grupo de sacerdotes sintoístas saluda con una reverencia al sumo sacerdote del santuario antes de que comience un festival.

Shimenawa del haiden. Esta soga marca la separación entre lo terrenal y lo divino." />



haiden un ritual, denominado Kicchōshinji, para rezar por un buen año." />



mikomai (danzas por sirvientas) como muestra de agradecimiento y culto a los dioses." />



chigi. El paisaje del fondo destaca por su verdor." />



honden senzasai, los dioses regresan al santuario principal tras su renovación al suave ritmo de la flauta y el tambor." />



haiden." />

