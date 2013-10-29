تعود الأهمية الدينية لمعبد ايزومو تايشا الى فجر التاريخ الياباني. يقال أن المعبد يعد ملتقى للعديد من آلهة الشنتو والتي تجتمع بهذا المعبد من جميع أنحاء اليابان لعقد اجتماع لمدة شهر مرة واحدة في كل عام. ما الذي جعلهم يختارون هذا المكان ؟ ربما تجيب تلك الصور على المكانة الخاصة لهذا المكان المقدس.

”شينكوكو“ هو الاسم المقدس لليابان وتعني بلد الآلهة، وتعتبر أرض إيزومو من أقدس أجزائها. لقد أقتبسنا هذه السطور من كتابات هيرن في ”لمحات غير مألوفة من اليابان“ وهو رحالة متجول شهير في القرن التاسع عشر والذي له أيضاً العديد من الكتب والمؤلفات التي تحتوي على سجلات ثمينة عن اليابان التقليدية التي كانت على أعتاب التصنيع والتحديث.

وصل هيرن الى اليابان في عام ١٨٩٠ واستقر في ماتسوايه، وهي بلدة ليست بعيدة عن إيزومو تايشا. وكتب بشغف عن ما يطلق عليه ”إقليم الآلهة“ وكان من بين أوائل الأجانب الذين تم السماح لهم بالدخول إلى حرم واحد من أقدس معابد الشنتو. وقد ظل في اليابان حتى وفاته في عام ١٩٤٠ وأصبح في نهاية المطاف مواطناً يحمل الجنسية اليابانية. وهو لا يزال شخصية محبوبة في اليابان حتى الأن حيث أشتهر باسمه الياباني ”كويزومي ياكومو“ .

وقد قمت أنا شخصياً بزيارة المعبد عدة مرات على مر السنين، وأياً كان الموسم أو الوقت الذي أزورها فيه فإنني دائماً ما أنجذب بشغف وبشدة للمعبد ولذلك الجو الخاص المحيط بالمكان. المشهد مختلف في كل مرة، ولكن حضور ألهه الشنتو اليابانية هو دائماً واضح ويطغى على المكان.

ان معبد إيزومو هو المكان الذي تجتمع فيه الآلهة من شتى أنحاء اليابان خلال شهر ”كامي أري زوكي اي الشهر الذي تحضر فيه الآلهة“، والذي يوافق الشهر العاشر من التقويم التقليدي الياباني. (وفي باقي أنحاء اليابان يسمى هذا الشهر ”الشهر عندما تغيب الآلهة“)، وفي عام ٢٠١٣، تم إعادة بناء المباني الرئيسية للمعبد في مراسم تقام كل ٦٠ عاماً لتصبح من خلاله خالدة من خلال عمليات التجديد المتكررة تماما مثل المواسم المتغيرة باستمرار.

نعرض لكم هنا عدد قليل من العديد من الصور التقطها خلال زياراتي المتكررة للمعبد. أتمنى أن تستمتعوا بها وأن تعطيكم الإحساس بجمال هذا المعبد الخالد.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)