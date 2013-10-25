Область Идзумо в префектуре Симанэ с древних пор считается для японцев «святой землей». Почему же японские божества выбрали именно ее для своих собраний? Ответ подскажут фотографии Накано Харуо.

«Синкоку – священное название Японии. Оно означает «земля богов», и самое святое место на этой земле, безусловно, Идзумо». Так пишет в своей книге «Блики незнакомой Японии» принявший японское гражданство писатель Лафкадио Хирн, больше известный в Стране восходящего солнца под своим японским именем Коидзуми Якумо. Хирн нежно любил традиционную культуру Японии и посвятил ей множество книг и рукописей.

Лафкадио Хирн прибыл в Японию в 1890 г. и поселился неподалёку от синтоистского храма Идзумо-тайся, про который он говорил, что в этом месте сосуществуют боги и простые смертные. Я тоже бессчётное количество раз посещал Идзумо-тайся, всегда поражаясь особой умиротворяющей атмосфере, окружающей это место. Хотя пейзаж вокруг и меняется в зависимости от времени года, но присутствие высших сил неизменно витает в воздухе местной природы. Жить вместе с богами – значит жить вместе с природой. Храм Идзумо-тайся вновь и вновь напоминает нам, что жизнь в гармонии и с почтением к окружающей тебя природе – это оплот японской традиционной духовности.

Считается, что в храме Идзумо-тайся в месяц камиаридзуки, который приходится на 10-й месяц лунного календаря, собираются все синтоистские боги со всей страны. В других провинциях этот месяц называют каннадзуки, что соответственно значит "месяц без богов". Главное здание храма в этом году было перестроено, как перестраивается каждые 60 лет. Как сменяют друг друга сезоны, неизменно возвращаясь каждый год, так и храм, регулярно обновляясь, будет существовать вечно.

Я представляю вашему вниманию некоторые из снимков, сделанных мной во время многкратных визитов в Идзумо-тайся. А вы тоже чувствуете в них присутствие божественного начала?

Фото и текст: Накано Харуо

(Оригинал статьи написан 11 сентября 2013 г.)

Огромная верёвка симэнава на храмовой сцене – главный символ Идзумо-тайся.

Обряд очищения оохараи проводится в канун Нового года и призван смыть все грехи уходящего года.

Недавно перестроенные храмовые здания. Обновление проводится каждые 60 лет.

Пляж Инаса-но хама к западу от Идзумо-тайся, где по легенде земной бог Оокунинуси передал страну небесным богам.

Процессия священнослужителей на сосновой храмовой дороге Мацу-но сандо на фоне молитвенного зала.

Главное святилище хондэн, положившее начало традиционному стилю постройки синтоистских храмов тайся-дзукури.

Храмовые ворота Итино-тории на фоне священной горы Мисэн.

Ритуальные поклоны священнослужителей и главного священника гудзи перед церемонией



и бренным земным миром (молитвенный зал). По верёвке симэнава проходит раздел между священным пространством небеси бренным земным миром (молитвенный зал).

Ежегодный ритуал для привлечения удачи киттё-синдзи, проводимый 3 января перед молитвенным залом.

Сцена для ритуальных танцев священнослужительниц мико, выражающих благодарность богам.

Возвышающиеся на фоне молодой листвы крыши обновленного храма, увенчанные крестоцветом тиги.

Божества возвращаются в обновлённый храм под тихие звуки флейты и барабанов. Ритуал «переселения» сэндзасай.

Священнослужители перед молитвенным залом. В одной руке бумажный зонтик, в другой – китайский фонарик.