出云，自日本建国之始的古事记时代起，就一直是日本人的“圣地”。为什么日本全国的八百万众神一年一度都选择此地相聚呢？你或许能从中野晴生的这组照片中找到答案。

“日本，美其名曰‘神国’，其最为纯洁之地是出云”。

这是出身于希腊、1890年前来日本的拉夫卡迪奥•赫恩（Lafcadio Hearn）在他的《日本瞥见录》中的记述。他把家安在出云大社附近，并以“与神共在之地”来表现这片土地。他后来归化日本，改名为小泉八云，格外喜欢日本的传统文化，留下了多部著述。

我本人也多次拜访出云大社。在它四周那令人神清气爽的空气中，你总会产生一种特别的感觉，无论早、中、晚，还是春夏秋冬。每一次摄影，风景都各有不同，或许就是在这样的大自然当中找到的伟大生命——“神”。与神共在，即与自然共在。敬畏自然，与自然共生，是日本人的精神支柱——出云大社让我们重新认识到这一点。

神在月（10月）(*1)，日本全国的诸神据说都会聚集到出云大社。2013年，这里的神殿时隔60年，修复一新。季节轮回，神殿也不断重获新生，永远存续。

我由衷地希望通过日常拍摄的出云大社的景致，让读者感受到这里永远弥漫的神圣气息。

摄影、撰文：中野晴生

出云大社的象征——神乐殿的巨型稻草结“注连绳”
出云大社的象征——神乐殿的巨型稻草结“注连绳”
驱除一年的邪恶，12月31日举行的大祓禊仪式
驱除一年的邪恶，12月31日举行的大祓禊仪式
六十年一次，修复一新的神殿
六十年一次，修复一新的神殿
位于出云大社西部的稻佐海滨的景色，这里是大国主转让国家神话的舞台
位于出云大社西部的稻佐海滨的景色，这里是大国主转让国家神话的舞台
神职人员走在以拜殿为背景的松树参拜道上
神职人员走在以拜殿为背景的松树参拜道上
被称为“大社造”的日本最古老的神社建筑御本殿
被称为“大社造”的日本最古老的神社建筑御本殿
出云大社最大的大鸟居牌坊及远处高耸的弥山
出云大社最大的大鸟居牌坊及远处高耸的弥山
祭祀仪式前行礼致意的最高神官和神职人员
祭祀仪式前行礼致意的最高神官和神职人员
稻草结“注连绳”据说还有分离尘世与圣地的意义（拜殿的“注连绳”）
稻草结“注连绳”据说还有分离尘世与圣地的意义（拜殿的“注连绳”）
正月3日在拜殿前举行的传统仪式“吉兆神事”
正月3日在拜殿前举行的传统仪式“吉兆神事”
祭祀仪式中向神致谢和祈祷的巫女舞
祭祀仪式中向神致谢和祈祷的巫女舞
新神殿屋脊的交叉长木耸立在一片新绿中
新神殿屋脊的交叉长木耸立在一片新绿中
在静静的笛声鼓乐中，正在举行将神灵请回新神殿的“本殿迁座祭”仪式
在静静的笛声鼓乐中，正在举行将神灵请回新神殿的“本殿迁座祭”仪式
日本常见的风景——手举日式伞行进在拜殿前的神职人员
日本常见的风景——手举日式伞行进在拜殿前的神职人员
稻佐海滨，夕阳中的辩天岛
稻佐海滨，夕阳中的辩天岛

(*1) ^ 10月在日本又称“神无月”。因为人们相信全国神社的诸神此时都集结到出云大社，故只有出云大社一带称为“神在月”。因为人们相信全国神社的诸神此时都集结到出云大社，故只有出云大社一带称为“神在月”。