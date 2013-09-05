出云，自日本建国之始的古事记时代起，就一直是日本人的“圣地”。为什么日本全国的八百万众神一年一度都选择此地相聚呢？你或许能从中野晴生的这组照片中找到答案。

“日本，美其名曰‘神国’，其最为纯洁之地是出云”。

这是出身于希腊、1890年前来日本的拉夫卡迪奥•赫恩（Lafcadio Hearn）在他的《日本瞥见录》中的记述。他把家安在出云大社附近，并以“与神共在之地”来表现这片土地。他后来归化日本，改名为小泉八云，格外喜欢日本的传统文化，留下了多部著述。

我本人也多次拜访出云大社。在它四周那令人神清气爽的空气中，你总会产生一种特别的感觉，无论早、中、晚，还是春夏秋冬。每一次摄影，风景都各有不同，或许就是在这样的大自然当中找到的伟大生命——“神”。与神共在，即与自然共在。敬畏自然，与自然共生，是日本人的精神支柱——出云大社让我们重新认识到这一点。

神在月（10月）(*1)，日本全国的诸神据说都会聚集到出云大社。2013年，这里的神殿时隔60年，修复一新。季节轮回，神殿也不断重获新生，永远存续。

我由衷地希望通过日常拍摄的出云大社的景致，让读者感受到这里永远弥漫的神圣气息。

摄影、撰文：中野晴生

神职人员走在以拜殿为背景的松树参拜道上

出云大社最大的大鸟居牌坊及远处高耸的弥山

祭祀仪式前行礼致意的最高神官和神职人员

祭祀仪式中向神致谢和祈祷的巫女舞