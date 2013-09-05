出雲，自日本建國之始的古事記時代起，就一直是日本人的「聖地」。為什麼日本全國的八百萬眾神一年一度都選擇此地相聚呢？你或許能從中野晴生的這組照片中找到答案。

「日本，美其名曰『神國』，其最為純潔之地是出雲」。

這是出身於希臘、1890年前來日本的赫恩（Lafcadio Hearn）在他的《日本瞥見錄》中的記述。他把家安在出雲大社附近，並以「與神共在之地」來表現這片土地。他後來歸化日本，改名為小泉八雲，格外喜歡日本的傳統文化，留下了多部著述。

我本人也多次拜訪出雲大社。在它四周那令人神清氣爽的空氣中，你總會產生一種特別的感覺，無論早、中、晚，還是春夏秋冬。每一次攝影，風景都各有不同，或許就是在這樣的大自然當中找到的偉大生命——「神」。與神共在，即與自然共在。敬畏自然，與自然共生，是日本人的精神支柱——出雲大社讓我們重新認識到這一點。

神在月（10月）(*1)，日本全國的諸神據說都會聚集到出雲大社。2013年，這裏的神殿時隔60年，修復一新。季節輪迴，神殿也不斷重獲新生，永遠存續。

我由衷地希望通過日常拍攝的出雲大社的景緻，讓讀者感受到這裏永遠瀰漫的神聖氣息。

攝影、撰文：中野晴生

出雲大社的大鳥居牌坊及遠處高聳的彌山

祭祀儀式前行禮致意的最高神官和神職人員

祭祀儀式中向神致謝和祈禱的巫女舞

新神殿屋脊的交叉長木聳立在一片新綠中