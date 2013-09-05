出雲，自日本建國之始的古事記時代起，就一直是日本人的「聖地」。為什麼日本全國的八百萬眾神一年一度都選擇此地相聚呢？你或許能從中野晴生的這組照片中找到答案。

「日本，美其名曰『神國』，其最為純潔之地是出雲」。

這是出身於希臘、1890年前來日本的赫恩（Lafcadio Hearn）在他的《日本瞥見錄》中的記述。他把家安在出雲大社附近，並以「與神共在之地」來表現這片土地。他後來歸化日本，改名為小泉八雲，格外喜歡日本的傳統文化，留下了多部著述。

我本人也多次拜訪出雲大社。在它四周那令人神清氣爽的空氣中，你總會產生一種特別的感覺，無論早、中、晚，還是春夏秋冬。每一次攝影，風景都各有不同，或許就是在這樣的大自然當中找到的偉大生命——「神」。與神共在，即與自然共在。敬畏自然，與自然共生，是日本人的精神支柱——出雲大社讓我們重新認識到這一點。

神在月（10月）(*1)，日本全國的諸神據說都會聚集到出雲大社。2013年，這裏的神殿時隔60年，修復一新。季節輪迴，神殿也不斷重獲新生，永遠存續。

我由衷地希望通過日常拍攝的出雲大社的景緻，讓讀者感受到這裏永遠瀰漫的神聖氣息。

攝影、撰文：中野晴生

出雲大社的大鳥居牌坊及遠處高聳的彌山
出雲大社的大鳥居牌坊及遠處高聳的彌山
祭祀儀式前行禮致意的最高神官和神職人員
祭祀儀式前行禮致意的最高神官和神職人員
稻草結「注連繩」據說還有分離塵世與聖地的意義（拜殿的「注連繩」）
稻草結「注連繩」據說還有分離塵世與聖地的意義（拜殿的「注連繩」）
正月3日在拜殿前舉行的傳統儀式「吉兆神事」
正月3日在拜殿前舉行的傳統儀式「吉兆神事」
祭祀儀式中向神致謝和祈禱的巫女舞
祭祀儀式中向神致謝和祈禱的巫女舞
新神殿屋脊的交叉長木聳立在一片新綠中
新神殿屋脊的交叉長木聳立在一片新綠中
在靜靜的笛聲鼓樂中，正在舉行將神靈請回新神殿的「本殿遷座祭」儀式
在靜靜的笛聲鼓樂中，正在舉行將神靈請回新神殿的「本殿遷座祭」儀式
日本常見的風景——手舉日式傘行進在拜殿前的神職人員
日本常見的風景——手舉日式傘行進在拜殿前的神職人員
稻佐海濱，夕陽中的辯天島
稻佐海濱，夕陽中的辯天島
出雲大社的象徵——神樂殿的巨型稻草結「注連繩」
出雲大社的象徵——神樂殿的巨型稻草結「注連繩」
驅除一年的邪惡，12月31日舉行的大祓禊儀式
驅除一年的邪惡，12月31日舉行的大祓禊儀式
六十年一次，修復一新的神殿
六十年一次，修復一新的神殿
位於出雲大社西部的稻佐海濱的景色，這裏是大國主轉讓國家神話的舞台
位於出雲大社西部的稻佐海濱的景色，這裏是大國主轉讓國家神話的舞台
神職人員走在以拜殿為背景的松樹參拜道上
神職人員走在以拜殿為背景的松樹參拜道上
被稱為「大社造」的日本最古老的神社建築御本殿
被稱為「大社造」的日本最古老的神社建築御本殿

(*1) ^ ：10月在日本又稱「神無月」。因為人們相信全國神社的諸神此時都集結到出雲大社，故只有出雲大社一帶稱為「神在月」。