島根縣出雲、石見地區是日本歷史最悠久的地方之一，傳統文化傳承至今。本文介紹了一位美國攝影師，他用幕末時期的大型照相機記錄下這裡的美景以及守護傳統的人們。

島根縣出雲、石見地區是日本歷史最悠久的地方之一，傳統文化傳承至今。本文介紹了一位美國攝影師，他用幕末時期的大型照相機記錄下這裡的美景以及守護傳統的人們。

島根縣的出雲、石見地區是日本古代神話發源地，充滿著濃厚的神秘氣息。起伏的海岸線上，延伸著幾百萬年間劇烈地殼運動形成的巨大岩石群，其奇特光景激發著人們的想像力。在岩石密佈的海邊，古老的蒼松「趴」在烈風中的懸崖上，凹凸扭曲的枝幹飽受海風侵蝕，彎曲成奇特形狀，猶如一條躍動的龍。

當春天來臨時，層層山巒仿佛鋪上了青翠欲滴的織錦。從滿是岩石的海邊走進內陸山地，眼前是一片廣闊的山谷，清澈的溪流滋潤著延續千百年的稻田。

西元前3世紀的彌生時代，一支強大力量從朝鮮半島來到出雲、石見地區。他們定居此地，向原住民傳授農耕、冶金等技術，帶動了這裡的發展和繁榮。

他們來到這裡前，繩文人是這個地區的原住民，數千年來生活在宍道湖畔的村莊，過著和平寧靜的生活。從繩文人製作的精美陶器和飾品可看出，他們在這片肥沃的土地上捕魚打獵，生活安定。

直到今天，這裡仍以魚米之鄉聞名，味噌湯中不可或缺的蜆貝就是這裡的有名特產。這或許也是這片土地被稱為「神之國」的原因之一。

壯美的自然風光是出雲、石見地區被稱為「神之國」的另一原因。每次來到這裡，我都被漂浮在宍道湖上的雲層之美所折服。飄過頭頂的雲在風的吹拂下，隨季節變換不斷改變姿態，讓我感受到出雲的確是一個「雲出之池」。

日本最古老的史書《古事記》中，收錄了一首讚美出雲的短歌——「八雲四起的出雲」。這首歌被認為是日本最古老的短歌。

八雲四起 出雲八重垣 夫妻恩愛八重垣 仍有八重垣

聚集在宍道湖西南端港口捕撈蜆貝的漁民

製作石見神樂面具的工匠

大學時，我在日本史教授的推薦下閱讀了有關出雲的書籍——作家小泉八雲寫的《不為人知的日本面容》。小泉八雲的父親是愛爾蘭人、母親是希臘人，這本書是他在松江市生活時期寫下的遊記。

19世紀末，古老的生活文化快速式微，而這本遊記生動地記錄了當時人們的生活面貌。我被書中的描寫深深打動，雖已在日本生活多年，但那時的感動直到今天仍記憶猶新。之所以決定在出雲和石見地區拍攝，也是希望透過此向小泉八雲的偉大作品致敬，並用自己的腳步丈量這片土地。

松江城內的松樹

拍攝時我選擇用19世紀配黃銅鏡頭的大型木製照相機。僅在濕板玻璃的底片上塗抹特殊藥水就要20分鐘，拍攝需要10分鐘，沖洗要15分鐘。我在拍攝地附近搭起帳篷，裡面設一個暗室，準備好底片，一拍完就把照片洗出來。之所以堅持完成這樣繁瑣的工作，是因為我想花更多時間與拍攝對象相處，捕捉那些深埋在這片土地中、躍躍而出的文化「氣息」。

小泉八雲在作品中將出雲描述為「日本的靈魂」。直到今天，仍然有許多遊客從日本各地前來朝聖，尋求內心的平靜和神靈的啟示，我也是其中一員。來到這裡，我深感人們與歷史緊密相連，被他們獨特的生活方式所打動。

一位鄉土歷史學家告訴我：「外來民族入侵時的苦悶和對以往生活的懷念從未從我們的心中消失。」他回顧1400多年前的事情，補充道：「今天，我們仍然可以從各種場景中找到祖先的記憶。」

生活在出雲的農民夫婦在收割祖祖輩輩傳下來的有機稻米

為拍出反映古老記憶的照片，我需要借助當地居民的説明。文中大多數照片的拍攝地都是他們帶我去的，而這些景象正是小泉八雲曾經追尋的風土人情。在他們的説明下，我得以用鏡頭記錄下125年來從未消失過的景致。

我還有幸結識了出雲和石見這片土地的「靈魂守護者」——農民、神社神職人員和寺廟的僧侶以及鐵匠等，還有對神樂舞充滿熱情的年輕人和小孩子。無論男女老少，他們都是傳統的傳承人。他們不僅在守護古老文化，更從內心深處珍視傳統，與此共生，並從中汲取豐富生活的源源不斷的活力。

他們與他們的土地、地區以及歷史緊密相連，這點深深打動了我。當代社會，人們嘗嘗迷失於流行和新興科技不知所措，但在這裡，人們過著截然不同的生活。

我將2017年到2019年開展的這個攝影項目命名為「古老而美好的未來」。生活在出雲和石見的人們，在守護傳統的同時，也展現著一種新式的、永續的生活方式。他們教會我作為一名攝影師如何聆聽大地的聲音，捕捉深邃動人的景象。我想，這正是生活在全球化社會中的我們應該珍視的東西。

我和我愛不釋手的大型照相機

撰文、攝影：Everett Kennedy Brown

（原文英文）

標題圖片：宍道湖上捕撈蜆貝的漁民