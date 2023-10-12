Районы Идзумо и Ивами (префектура Симанэ) – родина древнейших культурных традиций Японии. Американский фотограф создал серию фоторабот об этом регионе, запечатлевая местные пейзажи и традиции с помощью фотоаппарата конца XIX века.
Районы Идзумо и Ивами в префектуре Симанэ в западной части Японии – это священная земля, родина старинных мифов. Местные пейзажи с изрезанным морским побережьем и огромными скалами, формировавшимися на протяжении миллионов лет в процессе резких смещений земной коры, производят незабываемое впечатление. Тут и там встречаются старые сосны, цепляющиеся корнями за скалистые утёсы. Их узловатые ветки под напором штормовых ветров приобретают причудливые формы, напоминающие драконов и других мистических существ.
С наступлением весны горы покрываются зелёным ковром. Если направиться от скалистого берега в сторону гор, перед вашим взором раскинется огромная долина с рисовыми полями, питаемыми чистейшей водой. Местные фермеры возделывают эти земли на протяжении двух тысячелетий.
Районы Идзумо и Ивами обитаемы с древних времён. В III веке до нашей эры (эпоха Яёй) здесь поселились представители влиятельных родов Корейского полуострова. Привезённые ими технологии, используемые в сельском хозяйстве и кузнечном деле, помогли превратить эту местность в процветающий регион.
До их появления здесь проживало коренное население – доисторические племена Дзёмон. Они вели мирную жизнь на берегах озера Синдзи на протяжении нескольких тысячелетий. Люди из племени Дзёмон изготовляли красивые керамические изделия и украшения. Местная природа благоприятствовала охоте и рыболовству. В наши дни этот район славится как житница деликатесов, среди которых наиболее известен моллюск сидзими – ингредиент супа мисосиру. Возможно, это одна из причин, по которой регион получил название «страна богов».
Красота местных пейзажей – ещё одна причина, по которой эту местность считают «страной богов». Вид облаков над озером Синдзи неизменно впечатляет меня во время каждого визита в Идзумо и Ивами. Подгоняемые морским бризом облака быстро скользят по небу, а их причудливая форма меняется в зависимости от времени года. Возможно, этим обусловлено происхождения названия района Идзумо - «место, где рождаются облака».
В старейшей исторической летописи Японии «Записи о деяниях древности» (Кодзики) есть прекрасное стихотворение, воспевающее мириады облаков (число «восемь» обозначает бесконечное количество) в Идзумо. Оно считается самым старым стихотворением танка.
«Там, где восемь облаков встают, в Идзумо, – дом, огороженный в восемь рядов, чтобы там жену поселить, дом, огороженный в восемь рядов строю, – этот дом, огороженный в восемь рядов» (перевод Л. М. Ермаковой).
Впервые я узнал об Идзумо в студенческие годы. Профессор, преподающий историю Японии, порекомендовал прочитать книгу «В призрачной Японии» Лафкадио Херна, отец которого был ирландцем, а мать – гречанкой. Книга была написана во время пребывания в городе Мацуэ – призамковом городе Идзумо. Прекрасный и загадочный местный мир произвёл на Херна глубокое впечатление, и чтобы сохранить этот старинный уклад жизни, стремительно утрачиваемый в конце XIX века, он решил посвятить ему свою книгу. Книга Херна произвела на меня неизгладимое впечатление, сохранившееся до сих пор. Перед началом пандемии COVID-19 я решил сделать серию фоторабот об Идзумо и Ивами, чтобы отдать дань почтения великой книге Херна и познакомиться с этим регионом.
Для съёмки я использовал большую деревянную камеру с латунными линзами XIX века. Неподалёку от места съёмки я разбивал палатку, в темноте которой проявлял стеклянные негативы. На нанесение специального химиката у меня уходило 20 минут, затем, после 10-минутной съёмки, я возвращался в палатку и тратил ещё 15 минут на проявление негативов. Этот кропотливый процесс был призван помочь мне ощутить глубину местной культуры.
Херн называет Идзумо «душой Японии». В наши дни сюда по-прежнему приезжают паломники со всей страны, чтобы обрести мир и душевное спокойствие. Необычный образ жизни местных жителей, тесно связанный с прошлым, поразил меня до глубины души. «Мы никогда не забудем ни страдания от вторжения кланов Ямато, ни ностальгию по зажиточной жизни до вторжения, – рассказал мне местный историк-краевед. События, о которых он говорил, произошли более 1400 лет назад. – Наши пейзажи хранят память о наших предках и по сей день».
Мне хотелось, чтобы фотографии воссоздавали память о местной старине, поэтому обойтись без помощи местных жителей было невозможно. Почти все фотографии в этой статье выполнены в заповедных уголках, показанных местными жителями. С их помощью мне удалось запечатлеть пейзажи, описываемые Лафкадио Херном 125 лет назад.
Жители познакомили меня с людьми, считающимися «носителями духа» Идзумо и Ивами. Среди них были фермеры, священники буддийских и синтоистских храмов, кузнецы. Я встретился с юношами и детьми, увлечённо исполняющими традиционный танец кагура, сопровождающийся впадением в транс. Вне зависимости от возраста, местные жители участвуют в сохранении древних традиций. Это нельзя назвать консерватизмом. Они искренне уважают традиции и используют их в качестве источника, обогащающего повседневную жизнь.
Местный стиль жизни произвёл на меня глубокое впечатление. Жизнь обитателей этих мест тесно связана с родной землёй и прошлым. Им чужда присущая современному миру погоня за модой и технологиями.
Именно поэтому моя серия фоторабот называется «Архаическое будущее». Образ жизни людей Идзумо и Ивами кажется мне искренним и надёжным. Они научили меня прислушиваться к голосу земли и создавать удивительные по своей глубине снимки пейзажей. Я убеждён, что мы должны ценить и сохранять это искусство в условиях современного глобального мира.
Фотография к заголовку: ловец моллюсков сидзими в порту на озере Синдзи (фотографии автора статьи)