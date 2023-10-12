Районы Идзумо и Ивами (префектура Симанэ) – родина древнейших культурных традиций Японии. Американский фотограф создал серию фоторабот об этом регионе, запечатлевая местные пейзажи и традиции с помощью фотоаппарата конца XIX века.

Районы Идзумо и Ивами в префектуре Симанэ в западной части Японии – это священная земля, родина старинных мифов. Местные пейзажи с изрезанным морским побережьем и огромными скалами, формировавшимися на протяжении миллионов лет в процессе резких смещений земной коры, производят незабываемое впечатление. Тут и там встречаются старые сосны, цепляющиеся корнями за скалистые утёсы. Их узловатые ветки под напором штормовых ветров приобретают причудливые формы, напоминающие драконов и других мистических существ.

С наступлением весны горы покрываются зелёным ковром. Если направиться от скалистого берега в сторону гор, перед вашим взором раскинется огромная долина с рисовыми полями, питаемыми чистейшей водой. Местные фермеры возделывают эти земли на протяжении двух тысячелетий.

Участники традиционного праздника Хоран-энъя в городе Мацуэ. Фестиваль проводится раз в десять лет начиная с эпохи Эдо (1603–1868)

Бетонная конструкция в озере Синдзи используется рыбаками для ловли моллюсков сидзими. Её форма похожа на ворота тории в синтоистских храмах, считающиеся входом в священный мир.

Районы Идзумо и Ивами обитаемы с древних времён. В III веке до нашей эры (эпоха Яёй) здесь поселились представители влиятельных родов Корейского полуострова. Привезённые ими технологии, используемые в сельском хозяйстве и кузнечном деле, помогли превратить эту местность в процветающий регион.

До их появления здесь проживало коренное население – доисторические племена Дзёмон. Они вели мирную жизнь на берегах озера Синдзи на протяжении нескольких тысячелетий. Люди из племени Дзёмон изготовляли красивые керамические изделия и украшения. Местная природа благоприятствовала охоте и рыболовству. В наши дни этот район славится как житница деликатесов, среди которых наиболее известен моллюск сидзими – ингредиент супа мисосиру. Возможно, это одна из причин, по которой регион получил название «страна богов».

Пятилетний исполнитель танца Кагура в городе Издумо. Несмотря на юный возраст, мальчик уже овладел сложным искусством традиционного танца. Танец Кагура исполняется в этой местности на протяжении многих веков

Священный остров Бэнтэн в местечке Инаса-но хама. Каждую осень сюда приезжают служители храма Идзумо тайся, чтобы провести ритуал приветствия многочисленных богов ками

Девушка выполняет древний ритуал очищения водой на полуострове Симанэ

Сушка рисовой соломы на деревянных опорах. Считается, что их форма напоминает филина – символ удачи и долголетия

Красота местных пейзажей – ещё одна причина, по которой эту местность считают «страной богов». Вид облаков над озером Синдзи неизменно впечатляет меня во время каждого визита в Идзумо и Ивами. Подгоняемые морским бризом облака быстро скользят по небу, а их причудливая форма меняется в зависимости от времени года. Возможно, этим обусловлено происхождения названия района Идзумо - «место, где рождаются облака».

В старейшей исторической летописи Японии «Записи о деяниях древности» (Кодзики) есть прекрасное стихотворение, воспевающее мириады облаков (число «восемь» обозначает бесконечное количество) в Идзумо. Оно считается самым старым стихотворением танка.

«Там, где восемь облаков встают, в Идзумо, – дом, огороженный в восемь рядов, чтобы там жену поселить, дом, огороженный в восемь рядов строю, – этот дом, огороженный в восемь рядов» (перевод Л. М. Ермаковой).

Ловцы моллюсков сидзими в порту на юго-западной оконечности озера Синдзи

84 000 статуэток Будды в храме Итибата Якуси в Идзумо. Считается, что они исцеляют глазные болезни

Древний погребальный курган на рисовом поле. По местной легенде, окружающие курган деревья разговаривают голосами предков

Мастер из Ивами, изготовляющий маски для танца Кагура

Впервые я узнал об Идзумо в студенческие годы. Профессор, преподающий историю Японии, порекомендовал прочитать книгу «В призрачной Японии» Лафкадио Херна, отец которого был ирландцем, а мать – гречанкой. Книга была написана во время пребывания в городе Мацуэ – призамковом городе Идзумо. Прекрасный и загадочный местный мир произвёл на Херна глубокое впечатление, и чтобы сохранить этот старинный уклад жизни, стремительно утрачиваемый в конце XIX века, он решил посвятить ему свою книгу. Книга Херна произвела на меня неизгладимое впечатление, сохранившееся до сих пор. Перед началом пандемии COVID-19 я решил сделать серию фоторабот об Идзумо и Ивами, чтобы отдать дань почтения великой книге Херна и познакомиться с этим регионом.

Сосны в окрестностях замка Мацуэ

Исполнитель танца Кагура. Этот танец, исполняемый в состоянии транса, популярен среди молодёжи и детей Ивами

Огромный погребальный курган, построенный в конце V века, возвышается над озером Синдзи

Для съёмки я использовал большую деревянную камеру с латунными линзами XIX века. Неподалёку от места съёмки я разбивал палатку, в темноте которой проявлял стеклянные негативы. На нанесение специального химиката у меня уходило 20 минут, затем, после 10-минутной съёмки, я возвращался в палатку и тратил ещё 15 минут на проявление негативов. Этот кропотливый процесс был призван помочь мне ощутить глубину местной культуры.

Херн называет Идзумо «душой Японии». В наши дни сюда по-прежнему приезжают паломники со всей страны, чтобы обрести мир и душевное спокойствие. Необычный образ жизни местных жителей, тесно связанный с прошлым, поразил меня до глубины души. «Мы никогда не забудем ни страдания от вторжения кланов Ямато, ни ностальгию по зажиточной жизни до вторжения, – рассказал мне местный историк-краевед. События, о которых он говорил, произошли более 1400 лет назад. – Наши пейзажи хранят память о наших предках и по сей день».

Чета фермеров во время сбора урожая органического риса в Идзумо

Посадка риса на рисовом поле в горах Идзумо. Это один из старейших в Японии рисоводческих районов

Три поколения кузнецов из города Ясуги на востоке Идзуми. Эта местность известна металлургической промышленностью и производством высокохудожественных мечей.

Синтоистское святилище Камосу в городе Мацуэ. Здание главного святилища хондэн – старейший из сохранившихся в Японии образцов архитектуры тайся-дзукури

Мне хотелось, чтобы фотографии воссоздавали память о местной старине, поэтому обойтись без помощи местных жителей было невозможно. Почти все фотографии в этой статье выполнены в заповедных уголках, показанных местными жителями. С их помощью мне удалось запечатлеть пейзажи, описываемые Лафкадио Херном 125 лет назад.

Жители познакомили меня с людьми, считающимися «носителями духа» Идзумо и Ивами. Среди них были фермеры, священники буддийских и синтоистских храмов, кузнецы. Я встретился с юношами и детьми, увлечённо исполняющими традиционный танец кагура, сопровождающийся впадением в транс. Вне зависимости от возраста, местные жители участвуют в сохранении древних традиций. Это нельзя назвать консерватизмом. Они искренне уважают традиции и используют их в качестве источника, обогащающего повседневную жизнь.

Краевед Фудзиока Дайсэцу. Его рассказы об Идзумо служили мне источником вдохновения в работе над фотопроектом.

Священные скалы мэотоива на полуострове Симанэ. Скалы считаются символом женской и мужской энергии

Молодая семья из города Ота на юго-западе от Идзумо. Расположенные в городе серебряные шахты Ивами гиндзан зарегистрированы в качестве Всемирного наследия ЮНЕСКО

Островок в Идзумо. Сосны – символ долголетия и возрождения в Японии.

Местный стиль жизни произвёл на меня глубокое впечатление. Жизнь обитателей этих мест тесно связана с родной землёй и прошлым. Им чужда присущая современному миру погоня за модой и технологиями.

Именно поэтому моя серия фоторабот называется «Архаическое будущее». Образ жизни людей Идзумо и Ивами кажется мне искренним и надёжным. Они научили меня прислушиваться к голосу земли и создавать удивительные по своей глубине снимки пейзажей. Я убеждён, что мы должны ценить и сохранять это искусство в условиях современного глобального мира.

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Фотография к заголовку: ловец моллюсков сидзими в порту на озере Синдзи (фотографии автора статьи)