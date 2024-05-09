岛根县出云、石见地区是日本历史最悠久的地方之一，传统文化传承至今。本文介绍了一位美国摄影师，他用幕末时期的大型照相机记录下这里的美景以及守护传统的人们。让我们一起走近他的作品。

岛根县的出云、石见地区是日本古代神话发源地，充满着浓厚的神秘气息。起伏的海岸线上，延伸着几百万年间剧烈地壳运动形成的巨大岩石群，其奇特光景激发着人们的想象力。在岩石密布的海边，古老的苍松“趴”在烈风中的悬崖上，凹凸扭曲的枝干饱受海风侵蚀，弯曲成奇特形状，犹如一条跃动的龙。

当春天来临时，层层山峦仿佛铺上了青翠欲滴的织锦。从满是岩石的海边走进内陆山地，眼前是一片广阔的山谷，清澈的溪流滋润着延续千百年的稻田。

公元前3世纪的弥生时代，一支强大力量从朝鲜半岛来到出云、石见地区。他们定居此地，向原住民传授农耕、冶金等技术，带动了这里的发展和繁荣。

他们来到这里前，绳文人是这个地区的原住民，数千年来生活在宍道湖畔的村庄，过着和平宁静的生活。从绳文人制作的精美陶器和饰品可看出，他们在这片肥沃的土地上捕鱼打猎，生活安定。

直到今天，这里仍以鱼米之乡闻名，味噌汤中不可或缺的蚬贝就是这里的有名特产。这或许也是这片土地被称为“神之国”的原因之一。

壮美的自然风光是出云、石见地区被称为“神之国”的另一原因。每次来到这里，我都被漂浮在宍道湖上的云层之美所折服。飘过头顶的云在风的吹拂下，随季节变换不断改变姿态，让我感受到出云的确是一个“云出之池”。

日本最古老的史书《古事记》中，收录了一首赞美出云的短歌——“八云四起的出云”。这首歌被认为是日本最古老的短歌。

八云四起 出云八重垣 夫妻恩爱八重垣 仍有八重垣

聚集在宍道湖西南端港口捕捞蚬贝的渔民

制作石见神乐面具的工匠

大学时，我在日本史教授的推荐下阅读了有关出云的书籍——作家小泉八云写的《陌生日本的一瞥》。小泉八云的父亲是爱尔兰人、母亲是希腊人，这本书是他在松江市生活时期写下的游记。

19世纪末，古老的生活文化快速式微，而这本游记生动地记录了当时人们的生活面貌。我被书中的描写深深打动，虽已在日本生活多年，但那时的感动直到今天仍记忆犹新。之所以决定在出云和石见地区拍摄，也是希望通过此向小泉八云的伟大作品致敬，并用自己的脚步丈量这片土地。

松江城内的松树

拍摄时我选择用19世纪配黄铜镜头的大型木质照相机。仅在湿板玻璃的底片上涂抹特殊药水就要20分钟，拍摄需要10分钟，冲洗要15分钟。我在拍摄地附近搭起帐篷，里面设一个暗房，准备好底片，一拍完就把照片洗出来。之所以坚持完成这样繁琐的工作，是因为我想花更多时间与拍摄对象相处，捕捉那些深埋在这片土地中、跃跃而出的文化“气息”。

小泉八云在作品中将出云描述为“日本的灵魂”。直到今天，仍然有许多游客从日本各地前来朝圣，寻求内心的平静和神灵的启示，我也是其中一员。来到这里，我深感人们与历史紧密相连，被他们独特的生活方式所打动。

一位乡土历史学家告诉我：“外来民族入侵时的苦闷和对以往生活的怀念从未从我们的心中消失。”他回顾1400多年前的事情，补充道：“今天，我们仍然可以从各种场景中找到祖先的记忆。”

生活在出云的农民夫妇在收割祖祖辈辈传下来的有机大米

为拍出反映古老记忆的照片，我需要借助当地居民的帮助。文中大多数照片的拍摄地都是他们带我去的，而这些景象正是小泉八云曾经追寻的风土人情。在他们的帮助下，我得以用镜头记录下125年来从未消失过的景致。

我还有幸结识了出云和石见这片土地的“灵魂守护者”——农民、神社神职人员和寺庙的僧侣以及铁匠等，还有对神乐舞充满热情的年轻人和小孩子。无论男女老少，他们都是传统的传承人。他们不仅在守护古老文化，更从内心深处珍视传统，与此共生，并从中汲取丰富生活的源源不断的活力。

他们与他们的土地、地区以及历史紧密相连，这点深深打动了我。当代社会，人们尝尝迷失于流行和新兴科技不知所措，但在这里，人们过着截然不同的生活。

我将2017年到2019年开展的这个摄影项目命名为“古老而美好的未来”。生活在出云和石见的人们，在守护传统的同时，也展现着一种新式的、可持续的生活方式。他们教会我作为一名摄影师如何聆听大地的声音，捕捉深邃动人的景象。我想，这正是生活在全球化社会中的我们应该珍视的东西。

我和我爱不释手的大型照相机

撰文/摄影：埃弗雷特•肯尼迪•布朗（Everett Kennedy Brown）

（原文英文）

标题图片：宍道湖上捕捞蚬贝的渔民

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