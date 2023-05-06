لطالما ارتبطت محافظة شيماني بالآلهة اليابانية، ويعد إيزومو تايشا في المحافظة أحد أقدس معابد الشنتو في اليابان.

توجد محافظة شيماني في الجنوب الغربي من جزيرة هونشو بمنطقة تشوغوكو، ويحدها بحر اليابان من الشمال. وتقع المراكز السكانية الرئيسية فيها في سهل إيزومو في الشمال الشرقي. تضم المحافظة جزر أوكي البركانية، ومعظمها عبارة عن متنزه قومي.

نبذة عن محافظة شيماني

تأسست عام 1881 (مكونة من مقاطعات إيوامي وإيزومو وأوكي سابقا)

العاصمة: ماتسوي

عدد السكان: 671 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 6708 كيلومتر مربع

لطالما ارتبطت منطقة إيزومو في محافظة شيماني بالآلهة اليابانية، ويعد إيزومو تايشا أحد أقدس معابد الشنتو في اليابان، حيث يتم تكريم أوكونينوشي خالق البلاد حسب الأساطير اليابانية. تشتهر العاصمة ماتسوي بقلعة ماتسوي، وهي كنز قومي حيث يعود تاريخ هندستها المعمارية إلى 400 عام. وتحتوي المدينة أيضا متحف أداتشي للفنون الذي يشتهر بحديقته الرائعة. كما أن منجم الفضة التاريخي إيوامي غينزان مدرج على مواقع التراث العالمي لليونسكو.

قلعة ماتسوي محاطة بأشجار الكرز في أوج تفتح أزهارها (حقوق الصورة لبيكستا).

ترتبط بحيرة شينجي في الشمال الشرقي من محافظة شيماني بمحار من نوع شيجيمي، وتعتبر المحافظة أكبر منتج له في البلاد. كما أنها تشتهر بالصيد البحري وتقود اليابان في الكميات التي يتم اصطيادها من أسماك القَنْجَر. وفيما يتعلق بالحرف التقليدية، تشتهر المحافظة بمعدادات أونشو، علما أن أونشو هو اسم آخر لمقاطعة إيزومو.

يقال إن أكل محار شيجيمي جيد للتخلص من الدوار الناجم عن شرب الكحول (حقوق الصورة لبيكستا).

شيمانيكّو، تميمة محافظة شيماني والاسم عبارة عن خليط بين اسم المحافظة مع كلمة ’’نيكو (قط)‘‘. وفي إشارة إلى أهمية المنطقة في ديانة الشنتو، تستحضر قبعة التميمة هندسة المعبد، كما ترتدي ’’شيميناوا (إكليل مقدس)‘‘ حول رقبتها (حقوق الصورة لجيجي برس).

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

موري أوغاي (1862-1922): كاتب معروف بأعماله بما في ذلك ’’مايهيمي (الترجمة الإنجليزية من قبل ريتشارد بورينغ تعني ’’الفتاة الراقصة‘‘)، والذي كان أيضا جراحا بالجيش وبيروقراطيا.

موري هاناي (1926-2022): رائدة موضة، كانت أول آسيوي يصبح عضوا رسميا في غرفة اتحاد مصممي الأزياء الفرنسية المرموقة في باريس عام 1977.

تاكيؤتشي ماريّا (1955–): مغنية سيتي بوب الأكثر مبيعا، اشتهرت بأغنيتها ’’Plastic Love‘‘ التي حققت نجاحا عالميا عبر منصة يوتيوب.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: معبد إيزومو بمحافظة شيماني، حقوق الصورة لبيكستا)