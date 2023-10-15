La prefectura de Fukuoka alberga las ciudades de Fukuoka y Kitakyūshū, y comprende el área urbana más extensa al oeste de la región de Kansai. Esta zona ha sido históricamente un centro de intercambio internacional gracias a su posición cercana al continente asiático.

La prefectura de Fukuoka se encuentra en el noreste de Kyūshū y da al mar de Genkai en el oeste, al mar Interior de Seto en el noreste y al mar de Ariake en el sur. Está conectada con Honshū a través de un túnel subterráneo y un puente que atraviesan el estrecho de Kanmon. El territorio de la prefectura está compuesto por una mezcla de llanuras, principalmente en el norte y el este, y áreas montañosas, especialmente en el este y el sur. Kitakyūshū y la capital, Fukuoka, son centros industriales. La cercanía con el continente asiático de esta última la convierte en un importante nodo internacional.

Un vistazo a la prefectura de Fukuoka

Establecida en 1871 (antiguamente formaba parte de las provincias de Buzen, Chikugo y Chikuzen)

Capital: Fukuoka

Población: 5.135.000 (a octubre de 2020)

Área: 4.987 km2

Fukuoka ofrece a los turistas una variedad de enclaves naturales, históricos y de todo tipo para explorar. Parte de la prefectura se encuentra dentro del Parque Nacional del mar Interior de Seto, que incluye el parque Mekari en Moji. La animada capital de Fukuoka es famosa por sus hileras de yatai (puestos de comida callejeros) y por el estridente festival de Hakata Gion Yamakasa, que se celebra en julio.

El antiguo centro administrativo de Dazaifu alberga templos y el extenso santuario de Tenmangū. Las Acerías Imperiales, en Kitakyūshū, son una de las 23 instalaciones incluidas en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO como símbolo de la modernización industrial de Japón durante la era Meiji (1868–1912).

La pintoresca cascada Shiraito se encuentra cerca del popular complejo turístico de Itoshima, en el noroeste de la prefectura. (© Pixta)

Fukuoka es el centro económico del oeste de Japón y en ella se concentran numerosas industrias relacionadas con los automóviles. Otros sectores manufactureros importantes son los del acero, los productos químicos y una emergente industria biotecnológica. La prefectura cuenta asimismo con un sector agrícola robusto que produce alimentos básicos como el arroz, así como una variedad de frutas, verduras y plantas de jardín. La pesca también es una de sus industrias más importantes, especialmente las capturas de besugo y el alga nori cultivada en el mar de Ariake.

Una faja de kimono tejida al estilo tradicional Hakataori. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Matsumoto Seichō (1909–1992): Escritor prolífico famoso por sus novelas de misterio, entre ellas Ten to sen (Puntos y líneas) y Suna no utsuwa (El castillo de arena).

Takakura Ken (1931–2014): Actor que se hizo popular en la década de 1960 por sus papeles en películas sobre la yakuza, y que más tarde ganó fama mundial con su aparición en producciones de Hollywood, entre ellas Black Rain.

Tani Ryōko (1975–): Judoka y política. Ganó dos medallas olímpicas de oro en la división de peso superligero en el año 2000 y el 2004.

(Fotografía del encabezado: puestos callejeros yatai en las calles de la capital de Fukuoka. © Pixta.)