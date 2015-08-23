Takoyaki, yakisoba, oden... estas son algunas de las comidas con sabor popular que se suelen vender en los yatai. Estos populares puestos de comida pueden verse alineados en la mayoría de los festivales de Japón, donde los visitantes disponen de una variada oferta de platos a un precio barato.

Puestos de comida en los santuarios y templos durante las distintas celebraciones del año

La imagen del típico yatai japonés es la de una pequeña tienda preparada para ser llevada en un remolque tirado por una persona o conectado a una bicicleta o a una moto. Últimamente se pueden ver también estos comercios en las plataformas de camionetas, o bien en vehículos equipados con una cocina reducida.

Los yatai son populares desde hace décadas por servir en las calles por la noche platos típicos como oden o ramen. Hoy es más frecuente ver en las zonas de oficinas a estos comercios sobre ruedas a la hora del almuerzo, vendiendo bentōs para los trabajadores de lunes a viernes, o como viene siendo habitual, en las plazas donde se celebran eventos durante los días festivos en todo Japón.

Una camioneta equipada con una cocina.

También existen yatai que se instalan en las calles con una estructura protegida por una lona, a modo de tienda de campaña. Estos yatai se encuentran con mayor frecuencia durante los festivales que se celebran en los templos y santuarios en los que se reúne mucha gente, y venden cosas típicas como takoyaki, yakisoba, okonomiyaki, algodón de azúcar o juguetes. Cuando un japonés piensa en un yatai, normalmente esto es lo que le viene a la mente.

Fukuoka, un lugar típico para ver yatai

Se suele decir que en la prefectura de Fukuoka están casi la mitad de los puestos yatai que existen en todo Japón. Estos se pueden encontrar principalmente en el centro de la ciudad de Fukuoka como la isla de Nakasu en el distrito de Hakata, Tenjin en el distrito de Chūō o la zona de Nagahama, lugares que se han convertido en centros turísticos.

Kyushu The Onsen Island, Yatai: http://www.visitkyushu.org/fukuoka-yatai/ (Inglés)

¿Cómo se monta un yatai? En el caso de Fukuoka hay trabajadores conocidos como hikiya que están especializados en montar estos puestos que traen en su vehículo o moto a los lugares designados para cada día antes de que comiencen su actividad. En invierno se colocan paneles de madera o lonas de plástico alrededor de los puestos para proteger a los clientes del viento y del frío.

En estos puestos se venden muchos tipos de comida: ramen, oden, motsu-nabe, yakitori, teppan-yaki, tenpura, etc. También hay algunos que sirven cócteles, gastronomía de otros países o de algunas regiones concretas de Japón como Okinawa.

Un yatai de venta de okonomiyaki.

Los yataimura aumentan en las zonas afectadas por desastres naturales

Hoy más que nunca se pueden encontrar por todo el país más lugares conocidos como yataimura (pueblos de yatai) donde se reunen un gran número de estos establecimientos. La ciudad de Obihiro en Hokkaidō fue la precursora con su calle Kita-no-yatai (los yatai del norte), lo que ha inspirado la creación de “pueblos” similares en Tōhoku, incluso en las áreas afectadas por el tsunami de 2011, así como en la región de Kantō como Tochigi o Saitama y más al sur en la prefectura de Kagoshima, en Kyūshū.

A menudo los yataimura se forman bajo un tema particular, como la carne o los productos locales del mar. Estos puestos de comida suelen ofrecer precios razonables, por lo que merece la pena probar sus productos si nos encontramos con ellos alguna vez.

Fotografías:

Fotografía del encabezado: drufisher

Una camioneta equipada con una cocina: Kiyoharu Ukawa

Puesto de okonomiyaki: Dick Thomas Johnson