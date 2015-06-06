章魚燒、炒麵、關東煮（黑輪）……，這些都是街頭攤販上的常見食品，種類繁多，味美價廉，為百姓所愛，很有親臨體驗一下的價值。不用花太多的錢，去那裏走走吃吃，一定會讓你樂在其中。

日本的街頭攤販

日本的街頭攤販「屋臺」，過去一般是在兩輪拖車的貨臺上搭起店面，用人力或腳踏車、機車來牽引的移動攤位。但是，最近很多都是經過改裝的微型貨車或是廚房設備齊全的移動式廚房車。

「屋臺」多出現在夜晚的大街上，賣的最多最有名的要數關東煮（黑輪）及拉麵。但是最近，中午時分在辦公區面向上班族銷售便當或是在各類活動場所及節假日的鬧區擺攤營業的情況也很多。

流動廚房車

有的「屋臺」則是在路旁搭起帳篷式的簡易鋪面，稱為「設置式」。它們在來客較多的寺院神社的廟會或節日活動的會場上，擺賣「章魚燒」、「炒麵」、「御好燒」、｢棉花糖」等各種食物乃至小玩具等。一般提起日本的「屋臺」，人們首先浮現在腦海中的就是這樣的情形。

福岡的一大觀光資源

福岡縣的「屋臺」是最富盛名的，人們甚至說日本大約一半的「屋臺」都集中在那裏。而且它們幾乎都擺設在福岡市中心的博多區中洲、中央區天神以及長濱地區等，如今已成為了一大觀光景點。

＜參考＞ Kyushu The Onsen Island, Yatai

福岡的「屋臺」，家家都有固定的營業攤位，它們幾乎都是兩輪拖車改造組裝而成的。傍晚營業開始前，專業的「拖車」人會用汽車或機車把攤車拉到路邊指定的攤位上後進行固定安裝。冬天，「屋臺」四周還會用門板及塑料苫布圍起來，防寒對策也考慮得十分周全。

「屋臺」的小吃花樣繁多，很多攤點的常備飯菜中都有拉麵、關東煮、雜碎、烤雞肉串、鐵板燒、天婦羅等。另外，還有一些特色攤點，比如雞尾酒吧、西餐店、沖繩料理店等。

「屋臺村」遍布全國各地

最近，被稱為「屋臺村」的攤販一條街，在包括東日本大地震災區在內的日本全國各地日漸增多。首開先河的是北海道帶廣市的「北之屋臺」，以此為樣本，先是東北地震災區岩手、宮城、福島推廣開來，接著又擴大到了栃木、埼玉等關東地區以至福井、鹿兒島等九州地區。

「屋臺村」都各具特色，有的匯聚了專賣肉類菜餚的飲食攤，有的則是專門提供當地的海產品料理的，它們的共同之處是價格都比較便宜。如果你在日本某地碰到「屋臺村」的話，進去逛逛或許是個不錯的選擇。

圖片提供:

（標題圖片）屋臺: drufisher

流動廚房車: Kiyoharu Ukawa

御好燒: Dick Thomas Johnson