أكشاك الطعام اليابانية تبيع التاكوياكي، الياكي سوبا، ومجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة مثل الأودن. مشهد الأكشاك التي تصطف على قارعة الطريق لتوفير أطعمة شعبية يستحق نظرة. سعر الطبق الواحد رخيص أيضا، ومن الممتع المشي وتناول الأطعمة التي تبيعها تلك الأكشاك.

أكشاك الطعام تظهر أيام المهرجانات

”ياتاي“ أو أكشاك الطعام كانت في الماضي عبارة عن محل مركب على عربة بعجلتين ويجر بواسطة الإنسان أو دراجة هوائية أو نارية. أما في الآونة الأخيرة ازدادت المحلات التي يتم تركيبها على عربات صغيرة لتصبح عربة متحركة للوجبات السريعة المتنوعة والمختلفة أيضاً. حيث يتم تعديل الجزء العلوي من العربة ليتم استخدامه كمطبخ مجهز بالأدوات المختلفة لإعداد الأطعمة داخلها.

سيارات المطبخ

وقد اشتهرت عربات بيع الوجبات السريعة في الماضي ببيع ”أودن“ و”رامن“ وغيرها من الأكلات اليابانية الشهيرة في وسط المدينة خلال فترة المساء. لكن في الآونة الأخيرة، هناك أنماط عديدة لاستخدام هذه الأكشاك مثل بيع الأبنتو في الأحياء التي تكتظ بالشركات والأعمال وبالتالي استهداف العاملين في المكاتب خلال أيام الأسبوع وكذلك بيع الأطعمة في الأماكن الشعبية خلال المناسبات والأعياد مثل مهرجانات الألعاب النارية التي تقام صيفاً في اليابان أو الهانامي الذي يخرج فيه اليابانيون للاستمتاع بمشاهدة الساكورا. حيث يمكن رؤيتها بوضوح ليلاً في أحياء طوكيو الشهيرة التي يقصدها الشباب الياباني بشكل خاص مثل شيبويا وشينجوكو. كما انتشرت مؤخراً الأكلات التركية مثل الكباب والشاورمة بعدة مناطق في العاصمة.

بعض الأكشاك تثبت باستخدام إطار تجميعي تحت ظل الخيم في الشوارع، وتقوم ببيع مجموعة متنوعة من الأكلات اليابانية سريعة التحضير مثل ”تاكو ياكي“ (كرات تحتوي على قطعة من الأخطبوط) و”غزل البنات“ و”أوكونومي ياكي“ (أوكونومي هي بمعنى ما تحب أو ما تريد وكلمة ياكي تعني مشوي وبالتالي سيكون معنى أوكونومي ياكي هو شواء ما تشتهي) وحتى ”العرائس“ في المهرجانات والمناسبات الدينية أمام المعابد والأضرحة الشهيرة حيث يتجمع الزائرون للمكان مما يسهل معه عملية البيع والربح أيضاً.

محافظة فوكوكا تصبح منطقة سياحية أكثر من الماضي

يقال إن حوالي نصف الأكشاك في اليابان موجود في محافظة فوكوكا. تتركز غالبيتها في وسط المدينة مثل ناكاسو في حي هاكاتا، تينجين في حي تشوأو، وحي ناغاهاما، حيث أصبحت واحدة من المناطق السياحية.

إن أكشاك الطعام في فوكوكا ثابتة حيث يوجد مكان مخصص لكل منها، وقد تم تركيب معظمها على عربة بعجلتين. وبحلول المساء وهو وقت بداية أعمال البيع، يأتي أناس يطلق عليهم ”هيكي يا“ وهم مختصون بقيادة السيارة أو الدراجة ووضع الكشك في الموقع المحدد سلفاً وتثبيته به. كما يتم تغطية الأكشاك بالنايلون إضافة إلى اتخاذ تدابير أخرى لمقاومة البرد في فصل الشتاء.

وتقدم تلك الأكشاك العديد من الأكلات المختلفة. فبالإضافة إلى وجبة الرامن الكلاسيكية تدرج العديد من الأكشاك التجارية في القائمة التنبورا وأودن وياكيتوري (تعني حرفيا ”الطير المشوي“ هو نوع من المأكولات اليابانية والذي يكون عبارة عن لحم دجاج مشوي على أسياخ خشبية) و”تيبان - ياكي“ (تعني الشواء على صفيحة حديد). كما تختص بعض الأكشاك بالكوكتيلات والطعام الغربي، والأطعمة الخاصة بمحافظة أوكيناوا.

كشك أوكونومي ياكي

انتشار ”قرية الأكشاك“ بمختلف أنحاء اليابان

ازدادت في الآونة الأخيرة مناطق المطاعم التي يشار إليها بـ ”قرية الأكشاك“ أو ”ياتاي مورا“ في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك المناطق المنكوبة أثر كارثة زلزال وتسونامي مارس/ آذار ٢٠١١. وتأتي محافظة هوكايدو في الريادة بـ ”أكشاك الشمال“ (مدينة أوبيهيرو)، وكذلك الأكشاك في منطقة توهوكو بما في ذلك المحافظات المنكوبة مثل إيواتي، مياغي، فوكوشيما، ومنطقة كانتو مثل سايتاما وتوتشيغي، ومحافظة فوكوي، ومحافظة كاغوشيما في كيوشو.

وتختص أغلب الأكشاك التي تصطف في ياتاي مورا بتقديم أكلات محددة مثل اللحوم والمأكولات البحرية المحلية. وتباع الأطعمة في كل مكان بسعر رخيص نسبياً، ولذلك إذا رأيت قرية أكشاك في اليابان ربما جدير بك أن تلقي نظرة خاطفة عليها.

الصور مقدمة من:

صورة العنوان: الأكشاك: drufisher

سيارة المطبخ: Kiyoharu Ukawa

أوكونوميياكي: Dick Thomas Johnson