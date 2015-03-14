لطالما كان هانامي، أو تقليد مشاهدة أزهار الكرز، أحد أبرز طقوس الربيع في اليابان. وتستكشف هذه المقالة كيف يستمتع الناس اليوم بجمال الساكورا، من التجمعات العائلية والنزهات في الحدائق إلى الفعاليات الليلية المضيئة. كما تتناول آلية عمل توقعات الإزهار التي يتابعها الجمهور بشغف لتحديد أفضل أوقات المشاهدة، إلى جانب الخلفية التاريخية لهذا التقليد العريق، الذي يعكس تقدير اليابانيين لجمال الطبيعة العابر ولحظات التجدّد الموسمي.

على الرغم من أن كلمة ”هانامي“ تعني حرفيًا ”مشاهدة الزهور“ في اليابانية، فإنها تُستخدم تحديدًا للإشارة إلى أزهار الساكورا ”الكرز. وتُزرع أشجار الكرز في مختلف أنحاء اليابان، في الأماكن العامة مثل الحدائق والمدارس وعلى امتداد شوارع المدن. ومن أكثر طرق الاستمتاع بـ“هانامي” شيوعًا التجمع تحت هذه الأشجار مع العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، وتناول وجبات منزلية أو أطعمة النزهات، والاستمتاع بمشهد الأزهار الوردية الرقيقة المتدلية فوق الرؤوس.

الاستمتاع بنزهة تحت أشجار الكرز المزهرة في فصل الربيع. (© Adobestock)

في أشهر وجهات مشاهدة أزهار الكرز، تُقام العديد من المهرجانات بالتزامن مع تفتحها. وخلال هذه الفعاليات، يمكن للزوار تذوق المأكولات المحلية من أكشاك الطعام، والاستمتاع بالموسيقى الحية والعروض الفنية، إضافةً إلى مشاهدة عروض الإضاءة الليلية التي تضفي على الأزهار طابعًا ساحرًا. كما تضيف كل منطقة لمساتها الخاصة لجعل هذا الموسم تجربة لا تُنسى.

ومع ذلك، غالبًا ما تفرض الحدائق قواعد محددة، مثل تنظيم تناول الطعام والشراب، ووضع قيود على الضوضاء، وتحديد أوقات الإضاءة. لذا يُنصح بالاطلاع على هذه التعليمات مسبقًا قبل التوجه للاستمتاع بمشاهدة الأزهار.

أزهار الكرز تتلألأ ليلاً على طول نهر ميغورو في طوكيو. (© Adobestock)

موجة أزهار الكرز وتوقعات الإزهار

تبدأ أزهار الكرز بالتفتح أولاً في المناطق الدافئة من اليابان. من الأصناف المبكرة التي تتفتح في يناير إلى الأصناف المتأخرة التي تتفتح في مايو، تظهر أنواع مختلفة من الساكورا تباعاً مع تقدم الموسم شمالاً عبر الأرخبيل الياباني. يُعدّ صنف ”سومي-يوشينو“ الشهير الأكثر شيوعاً في اليابان، والذي يصل عادةً إلى ذروة إزهاره بين أواخر مارس/ آذار وأوائل مايو/ أيار.

أشجار الكرز ذات الأزهار المزدوجة في أوج ازدهارها عند ممر دار سك العملة الشهير في أوساكا. (© بيكستا)

يشير مصطلح ”ساكورا زينسين“ أو ”موجة أزهار الكرز“ إلى خط مرسوم على خريطة اليابان يربط المواقع التي يُتوقع أن تتفتح فيها أزهار الكرز (سومي-يوشينو) في اليوم نفسه. ولأن هذا الخط يتحرك تدريجيًا شمالًا بنمط يُشبه الجبهات الجوية على خريطة التنبؤات الجوية، فقد أصبح يُعرف باسم ”موجة أزهار الكرز“. ومع اقتراب فصل الربيع، تُتابع التنبؤات الجوية بشكل متزايد التقدم المتوقع لهذه الجبهة، مما يُساعد الناس على تحديد متى وأين يُخططون لرحلاتهم لمشاهدة أزهار الكرز (هانامي).

تُقدم العديد من خدمات المعلومات الجوية تنبؤات وتحديثات حول جبهة أزهار الكرز. كما ينشر موقع Nippon.com أيضًا تنبؤات وتحديثات.

تاريخ الهانامي في اليابان تعود جذور تقليد الهانامي في اليابان إلى الصين القديمة، حيث كان الناس يجتمعون للاستمتاع بأزهار البرقوق والخوخ. وعندما انتقل هذا التقليد إلى اليابان، ظل التركيز في البداية على مشاهدة أزهار البرقوق حتى نحو القرن الثامن. ومع تطور الثقافة اليابانية خلال فترة هييان (794–1185)، تغيّرت الأذواق تدريجيًا، لتصبح أزهار الكرز الرمز الأبرز لفصل الربيع. ومن أشهر تجمعات الهانامي التاريخية ما أُقيم عام 1598، عندما أمر القائد العسكري تويوتومي هيديوشي بزراعة نحو 700 شجرة كرز في معبد دايغوجي في كيوتو، احتفالًا بفعالية كبرى عُرفت باسم ”دايغو نو هانامي“. ويُعتقد أن الزلابية ثلاثية الألوان—الوردي والأبيض والأخضر—التي قيل إنها أُعدّت خصيصًا لهذا الحدث، شكّلت أصل حلوى ”هانامي دانغو“ المعروفة اليوم، وهي من الحلويات الكلاسيكية التي تُستمتع بها أثناء مشاهدة الأزهار.

دانغو هانامي ثلاثي الألوان، وهو نوع من الزلابية اليابانية التقليدية المصنوعة من دقيق الأرز. (© Adobestock)

في القرن الثامن عشر، شجّع الشوغون الثامن، توكوغاوا يوشيموني، انتشار عادة مشاهدة أزهار الكرز من خلال زراعة أشجار الكرز الجبلي البري في المواقع الخلابة وفتح هذه الأماكن أمام عامة الناس. ونتيجة لذلك، بدأت عادة التجمع تحت الأزهار وتناول وجبات الغداء تنتشر تدريجيًا بين مختلف فئات المجتمع.

وفي القرن التاسع عشر، ظهر نوع جديد من أشجار الكرز يُعرف باسم ”سومي-يوشينو“. وبفضل سهولة إكثاره عن طريق التطعيم، زُرع على نطاق واسع في أنحاء البلاد، ليصبح أكثر أنواع الكرز شيوعًا. ومع انتشار هذه الأشجار، ترسخت أيضًا عادة ”هانامي“ (مشاهدة أزهار الكرز)، لتتحول إلى تقليد موسمي محبوب يُمارس في جميع أنحاء اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي أشجار الكرز تشكل مظلة في حديقة أوينو، طوكيو. © بيكستا)