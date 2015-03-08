櫻花在日本人心中有著特殊的意義。到了春天，人們喜歡三五成群地聚集在盛開的櫻花樹下觀賞櫻花，高談嬉笑，宴飲尋樂。「櫻花前線」的消息和「開花宣言」甚至成為這一時期的重要新聞。

櫻花樹下的歡宴

要說在初春時節觀花賞花，那麼在日本必定就是指觀賞櫻花了。人們在櫻花盛開的公園裏、河堤上，鋪開野餐地墊，幾個人一夥，席地而坐，觀賞櫻花，聚餐聊天，「花天酒地」，熱鬧非凡，這已成為日本人春天裏的一項例行活動，也是日本各地春季最具代表性的場景。數據顯示，有60%的日本人每年都去賞櫻。

雖說很多人是和家人朋友一起賞花，但別具日本特色的習俗，是和公司同事一起舉行賞花聚會。每年在櫻花勝地經常能看到有些公司職員，作為工作的一環，一大早就來到櫻花樹下，為晚上的賞櫻聚會搶占地盤。通常，大家會帶啤酒、日本酒、燒酒等酒類和毛豆、炸雞塊、壽司、飯糰等食物來參加賞櫻聚餐，有的還舉行燒烤大會，邊烤邊吃，不亦樂乎。

但是，最近由於賞花時的噪音給附近居民造成困擾，以及事後的垃圾處理也多有問題發生，所以禁止人們聚餐的櫻花勝地也不少。即便如此，只為賞花而來的人還是絡繹不絕，每年花開季節，東京的一些賞櫻勝地，人滿為患，猶如上班高峰時的電車那樣擁擠不堪。另外，近年來在景觀燈下觀賞夜櫻也頗受人們歡迎。

日本列島的「櫻花前線」

櫻花由於受不同地區和氣候的影響，每年的花期也不盡相同，於是每年的「櫻花前線」和「開花預測」就成為人們判斷賞花最佳時機的依據。

每年3月，氣象臺會發布「櫻花前線」的消息，在日本列島的氣象圖上標出幾條曲線，顯示各地櫻花開放的預測日期，報紙和電視猶如天氣預報一樣，連日報道各地櫻花（染井吉野）的花期。從1月開花的沖繩山櫻花（緋寒櫻）到5月開花的北海道蝦夷山櫻，櫻花由南向北、自低向高（指緯度——譯註）漸次開放，在南北縱長的日本列島上形成不斷北上的櫻花開花等期日線——「櫻花前線」。

在觀測點，當特定的標本櫻花樹一旦開花，電臺、電視臺等就會播報櫻花「開花宣言」的消息，隨後還根據花開的程度，發布「一分開」「五分開」「盛開」等具體消息。

現在，日本有五家民營氣象資訊公司（Weathernews、Weathermap、日本氣象協會、Life & Business Weather Inc、日本氣象株式會社）提供櫻花開花預報，在網站上也能瀏覽相關資訊。

江戶時代將軍鼓勵百姓賞花

奈良時代，人們曾經賞梅，那時梅花剛從中國傳到日本；到了平安時代，野生櫻花被移植到京都，人們就開始了賞櫻，漸漸地貴族們開始在櫻花樹下舉辦宴會。櫻花深受大家的喜愛，它幾乎成了「花」的代名詞，花期短暫瞬間凋零的櫻花具有一種「虛幻之美」，古時的貴族們為後人留下了許多吟誦櫻花的和歌詩句。

到了江戶時代，幕府將軍在江戶（現在的東京——譯註）城中種植櫻花樹，鼓勵人們欣賞櫻花，賞花由此便在平民百姓中得到普及，還成為大眾娛樂之一的落語裏的常用題材。

另有一種說法稱，賞花原本是農民們迎接款待土地之神，占卜收成祈禱豐收的一種民族宗教儀式。

賞花時吃的一種點心，是用竹籤串起的粉紅、白、綠三色團子，被稱作賞花團子。粉紅色是櫻花的顏色，代表春天；白色是冰雪的顏色，代表冬天；綠色是艾草的顏色，代表夏天。

標題圖片：Les Taylor