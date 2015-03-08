樱花在日本人心中有着特殊的意义。到了春天，人们喜欢三五成群地聚集在盛开的樱花树下观赏樱花，高谈嬉笑，宴饮寻乐。“樱花前线”的消息和“开花宣言”甚至成为这一时期的重要新闻。

樱花树下的欢宴

要说在初春时节观花赏花，那么在日本必定就是指观赏樱花了。人们在樱花盛开的公园里、河堤上，铺开塑料苫布，几个人一伙，席地而坐，观赏樱花，聚餐聊天，“花天酒地”，热闹非凡，这已成为日本人春天里的一项例行活动，也是日本各地春季最具代表性的场景。数据显示，有60%的日本人每年都去赏樱。

虽说很多人是和家人朋友一起赏花，但别具日本特色的习俗，是和公司同事一起举行赏花聚会。每年在樱花胜地经常能看到有些公司职员，作为工作的一环，一大早就来到樱花树下，为晚上的赏樱聚会抢占地盘。通常，大家会带啤酒、日本酒、烧酒等酒类和毛豆、炸鸡块、寿司、饭团等食物来参加赏樱聚餐，有的还举行烧烤大会，边烤边吃，不亦乐乎。

但是，最近由于赏花时的噪音给附近居民造成困扰，以及事后的垃圾处理也多有问题发生，所以禁止人们聚餐的樱花胜地也不少。即便如此，只为赏花而来的人还是络绎不绝，每年花开季节，东京的一些赏樱胜地，人满为患，犹如上班高峰时的电车那样拥挤不堪。另外，近年来在景观灯下观赏夜樱也颇受人们欢迎。

日本列岛的“樱花前线”

樱花由于受不同地区和气候的影响，每年的花期也不尽相同，于是每年的“樱花前线”和“开花预测”就成为人们判断赏花最佳时机的依据。

每年3月，气象台会发布“樱花前线”的消息，在日本列岛的气象图上标出几条曲线，显示各地樱花开放的预测日期，报纸和电视犹如天气预报一样，连日报道各地樱花（染井吉野）的花期。从1月开花的冲绳绯寒樱到5月开花的北海道蝦夷山樱，樱花由南向北、自低向高（指纬度——译注）渐次开放，在南北纵长的日本列岛上形成不断北上的樱花开花等期日线——“樱花前线”。

在观测点，当特定的标本樱花树一旦开花，电台、电视台等就会播报樱花“开花宣言”的消息，随后还根据花开的程度，发布“一分开”“五分开”“盛开”等具体消息。

现在，日本有五家民营气象信息公司（Weathernews、Weathermap、日本气象协会、Life & Business Weather Inc、日本气象株式会社）提供樱花开花预报，在网站上也能浏览相关信息。

江户时代将军鼓励百姓赏花

奈良时代，人们曾经赏梅，那时梅花刚从中国传到日本；到了平安时代，野生樱花被移植到京都，人们就开始了赏樱，渐渐地贵族们开始在樱花树下举办宴会。樱花深受大家的喜爱，它几乎成了“花”的代名词，花期短暂瞬间凋零的樱花具有一种“虚幻之美”，古时的贵族们为后人留下了许多吟诵樱花的和歌诗句。

到了江户时代，幕府将军在江户（现在的东京——译注）城中种植樱花树，鼓励人们欣赏樱花，赏花由此便在平民百姓中得到普及，还成为大众娱乐之一的落语里的常用题材。

另有一种说法称，赏花原本是农民们迎接款待土地之神，占卜收成祈祷丰收的一种民族宗教仪式。

赏花时吃的一种点心，是用竹签串起的粉、白、绿三色团子，被称作赏花团子。粉色是樱花的颜色，代表春天；白色是冰雪的颜色，代表冬天；绿色是艾草的颜色，代表夏天。

标题图片：Les Taylor