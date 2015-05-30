Такояки, якисоба, одэн, рамэн, – разнообразные блюда и напитки подают в передвижных ресторанчиках ятай. Весьма своеобразно выглядят такие ресторанчики и магазины на колёсах, когда во время праздников их ставят рядами. Они напоминают нам об истории японской торговли и японской кухни.

Новый год и храмовые праздники – время ятай

Изначально ятай – это лавка, сложенная на тележке, которую везут вручную, или при помощи велосипеда или мотоцикла. В последнее время иногда ятай устраивают в кузовах пикапов, или же в машине, в которую встроено оборудование для приготовления еды.

Широко известны ятай, которые по вечерам в городских кварталах подают рамэн, одэн и другие блюда, но сейчас уже их можно увидеть и днём в деловых районах, с них торгуют упакованными обедами (бэнто) для офисных работников. Часто они съезжаются на различные многолюдные мероприятия, также нередко их можно увидеть в оживлённых районах города в выходные дни.

Есть лавки-ятай, устраиваемые под навесами, натянутыми на складной каркас. Во время праздников в буддийских храмах и синтоистских святилищах, на городских мероприятиях и фестивалях, – в общем, там, где собирается много людей, часто можно увидеть ятай, в которых продаются такояки (кусочки осьминога, запечённые в тесте), якисоба (лапша из пшеничной муки в соусе), окономияки (капуста, мясо и т. п., зажаренные с яйцом), сахарная вата и другая еда. Слово «ятай» у японцев ассоциируется скоре именно с такими лавками во время праздников.

Фукуока привлекает туристов

Примерно половина всех ятай в Японии сосредоточена в префектуре Фукуока, и почти все они находятся в центральных районах города Фукуока, центра префектуры, и являются одной из туристических достопримечательностей города, придавая своеобразие городскому пейзажу.

Информация о ятай в Фукуоке (на англ. яз.)

Ятай в Фукуоке работают на постоянной основе. За каждым таким заведением закреплено своё место, и почти все они складываются в ручную тележку. Перед началом работы, вечером специалисты, которых называют хикия, ввозят ятай на машинах или мотоциклах и устанавливают их на обозначенных местах. В зимнее время их обтягивают пластиком, ставят дверь, защищая внутреннее пространство от холода.

Ассортимент еды здесь очень разнообразный, и можно найти блюда на любой вкус. Многие лавки, помимо обычного здесь рамэна, подают одэн, моцу-набэ (густой мясной суп), якитори (шашлычки из курицы), тэппанъяки (жаренные на железном листе мясо, овощи, морепродукты), тэмпуру. Есть и ятай, специализирующиеся на коктейлях, блюдах иностранной, окинавской кухни и т. п.

Ятай с окономияки

«Деревни ятай» в регионе Тохоку и других местностях, пострадавших от стихийных бедствий

В последнее время в пострадавшем от Великого восточнояпонского землетрясения 2011 года регионе Тохоку, а затем и в других частях страны стали появляться «деревни ятай», то есть кварталы лавок-ятай, торгующих едой.

Эта инициатива появилась на Хоккайдо, где стали устраивать такие кварталы по примеру «северного ятай» в г. Обихиро. Они появились в пострадавших от цунами префектурах северо-востока Хонсю – Иватэ, Мияги, Фукусиме, потом и в Тотиги, Сайтаме в регионе Канто, в преф. Фукуи и даже в преф. Кагосима, расположенной на юге Кюсю.

Почти все такие кварталы ресторанов ятай имеют собственные особенности и подают блюда местной кухни, приготовленные из местных ингредиентов. Такие рестораны сравнительно дёшевы, и мы рекомендуем посетить квартал таких ресторанов, если представится возможность.

Фотографии предоставлены:

Фотография вверху страницы. Ятай: drufisher

Машина-кухня: Kiyoharu Ukawa

Ятай с окономияки: Dick Thomas Johnson