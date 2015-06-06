煎章鱼丸、炒面、关东煮……，这些都是街头小吃摊上的常见食品，种类繁多，味美价廉，为百姓所爱，很有亲临体验一下的价值。不用花太多的钱，去那里走走吃吃，一定会让你乐在其中。

日本的街边小吃摊

日本的街边小吃摊“屋台”，过去一般是在两轮拖车的货台上搭起店面，用人力或自行车、摩托车来牵引的移动摊位。但是，最近很多都是经过改装的微型货车或是厨房设备齐全的移动式厨房车。

“屋台”多出现在夜晚的大街上，卖的最多最有名的要数关东煮（oden）及拉面。但是最近，中午时分在商务办公区面向工薪族销售盒饭或是在各类活动场所及节假日的闹市区摆摊营业的情况也很多。

流动厨房车

有的“屋台”则是在路旁搭起帐篷式的简易铺面，称为“设置式”。它们在来客较多的寺院神社的庙会或节日活动的会场上，摆卖“煎章鱼丸”、“炒面”、“御好烧”、棉花糖等各种食物乃至小玩具等。一般提起日本的“屋台”，人们首先浮现在脑海中的就是这样的情形。

福冈的一大观光资源

福冈县的“屋台”是最富盛名的，人们甚至说日本大约一半的“屋台”都集中在那里。而且它们几乎都摆设在福冈市中心的博多区中洲、中央区天神以及长滨地区等，如今已成为了一大观光景点。

＜参考＞ Kyushu The Onsen Island, Yatai

福冈的“屋台”，家家都有固定的营业摊位，它们几乎都是两轮拖车改造组装而成的。傍晚营业开始前，专业的“拖车”人会用汽车或摩托把摊车拉到路边指定的摊位上后进行固定安装。冬天，“屋台”四周还会用门板及塑料苫布围起来，防寒对策也考虑得十分周全。

“屋台”的小吃花样繁多，很多摊点的常备饭菜中都有拉面、关东煮、杂碎、烤鸡肉串、铁板烧、天妇罗等。另外，还有一些特色摊点，比如鸡尾酒吧、西餐店、冲绳料理店等。

“屋台村”遍布全国各地

最近，被称为“屋台村”的小吃摊一条街，在包括东日本大地震灾区在内的日本全国各地日渐增多。首开先河的是北海道带广市的“北之屋台”，以此为样本，先是东北地震灾区岩手、宮城、福岛推广开来，接着又扩大到了栃木、埼玉等关东地区以至福井、鹿儿岛等九州地区。

“屋台村”都各具特色，有的汇聚了专卖肉类菜肴的饮食摊，有的则是专门提供当地的海产品料理的，它们的共同之处是价格都比较便宜。如果你在日本某地碰到“屋台村”的话，进去逛逛或许是个不错的选择。

图片提供:

（标题图片）屋台: drufisher

流动厨房车: Kiyoharu Ukawa

御好烧: Dick Thomas Johnson