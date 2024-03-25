В префектуре Фукуока расположены города Фукуока и Китакюсю – крупнейшая урбанизированная зона Японии к западу от региона Кансай. Префектура исторически была центром международного обмена благодаря своему расположению вблизи материковой части Азии.

Префектура Фукуока расположена на северо-востоке Кюсю. На западе она омывается морем Гэнкай, на северо-востоке - внутренним морем Сэто, а на юге - морем Ариакэ. С Хонсю она связана тоннелем под проливом Каммон и мостом, перекинутым через него. Внутренняя часть префектуры представляет собой чередование равнин, в основном на севере и востоке, и горных районов, особенно на востоке и юге. Китакюсю и столица Фукуока - промышленные центры, причем близость последней к материковой Азии давно превратила ее в важный международный хаб.

Общие данные о префектуре Фукуока

Основана в 1871 (бывшие провинции Будзэн, Тикуго и Тикудзэн)

Столица: Фукуока

Население: 5 135 000 (по состоянию на октябрь 2020)

Площадь: 4987 км2

Фукуока может предложить туристам множество природных, исторических и других достопримечательностей. Префектура находится в границах Национального парка Сэтонайкай, в который входит парк Мэкари в Модзи. Оживленная столица Фукуока славится своими рядами ятай (уличных киосков с едой) и весёлым праздником Хаката Гион Ямакаса, который проводится в июле. В бывшем административном центре Дадзайфу расположены храмы и масштабное святилище Тэммангу. Императорский сталелитейный завод в Китакюсю – один из 23 объектов, включенных в список ЮНЕСКО как символ промышленной модернизации Японии в эпоху Мэйдзи (1868-1912).

Живописный водопад Сираито находится недалеко от популярного прибрежного курорта Итосима на северо-западе префектуры (© Pixta)

Фукуока – экономический центр западной Японии, в котором сосредоточена автомобильная промышленность. Среди других важных отраслей промышленности – сталелитейная, химическая и развивающаяся биотехнологическая. В префектуре развит сельскохозяйственный сектор, производящий основные продукты питания, такие как рис, а также множество фруктов, овощей и садовых растений. Рыболовство также является одной из основных отраслей промышленности, включая добычу морского окуня и выращивание водорослей нори в море Ариакэ.

Пояс для кимоно в традиционном стиле плетения хакатаори (© Pixta)

Знаменитые личности

Мацумото Сэйтё (1909–1992): Известный писатель, знаменитый своими криминальными романами, среди которых «Точки и линии» (Тэн то сэн) и «Инспектор Иманиси расследует» (Суна но уцува)

Tакакура Кэн (1931–2014): Актер, получивший известность в 1960-х годах как звезда фильмов о якудза, а затем завоевавший мировую славу благодаря участию в голливудских картинах, таких как «Черный дождь».

Тани Рёко (1975–): Дзюдоист и политик. Выиграл две золотые олимпийские медали в суперлегком весе в 2000 и 2004 годах.

Фотография к заголовку: На одной из улиц столицы Фукуока расположились киоски ятай (© Pixta)

Полный список 47 префектур Японии можно увидеть в статье «Префектуры Японии»