La prefectura de Ehime, en el oeste de Shikoku, es conocida por su producción de mandarinas y por atractivos como sus fuentes termales, sus paisajes naturales y sus castillos bien preservados.

La prefectura de Ehime, en el noroeste de Shikoku, cuenta con una amplia línea de costa que se extiende a lo largo del mar Interior de Seto, en el norte, y del mar de Uwa y el canal de Bungo, en el oeste. Numerosas islas forman parte también de su territorio, y en ella se encuentra el cabo Sada, en la península más estrecha de Japón. El interior de la prefectura es montañoso y apenas está poblado.

Un vistazo a la prefectura de Ehime

Establecida en 1873 (antiguamente era la provincial de Iyo)

Capital: Matsuyama

Población: 1.335.000 (a octubre de 2020)

Área: 5.676 km2

Buena parte de la prefectura se encuentra dentro de varios parques nacionales, principalmente el de Ashizuri-Uwakai y el del Mar Interior de Seto, por lo que ofrece hermosos paisajes a los turistas y numerosas actividades al aire libre. Las famosas aguas termales Dōgo Onsen, en Matsuyama, atraen a muchos visitantes, y la capital también presume de su original castillo. Las ciudades de Ōzu y Uwajima también han conservado sus fortalezas históricas y otros encantos.

El hermoso castillo de Ōzu. (© Pixta)

En Ehime se encuentran también los astilleros de Imabari Shipbuilding, la mayor empresa de construcción de barcos de Japón. Los productos químicos, el papel, la industria textil y el refinado de petróleo son otras de sus principales industrias. La silvicultura, los huertos de mandarinas (mikan) y el cultivo de perlas son asimismo sectores importantes de su economía. Además, la ciudad de Tobe es conocida por su cerámica.

Los huertos de cítricos forman parte del paisaje de Ehime. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Ninomiya Chūhachi (1866–1936): Pionero aviador que probó exitosamente un modelo de aeroplano que diseñó él mismo varios años antes que el famoso vuelo de los hermanos Wright.

Ōe Kenzaburō (1935–2023): Novelista y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1994.

Nakamura Shūji (1954–): Ingeniero eléctrico que contribuyó a la invención del diodo de luz azul. Fue por ello uno de los galardonados con el Premio Nobel de Física en 2014.

Syukuro Manabe (Manabe Shukurō) (1931–): Meteorólogo y cogalardonado con el Premio Nobel de Física en 2021 por sus contribuciones revolucionarias para comprender los sistemas físicos complejos.

(Fotografía del encabezado: la fachada del edificio de Dōgo Onsen en Matsuyama. © Pixta.)