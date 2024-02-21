Префектура Эхимэ на западе острова Сикоку известна производством мандаринов и такими достопримечательностями, как горячие источники, живописныая природа и хорошо сохранившиеся замки.

Префектура Эхимэ на северо-западе Сикоку имеет длинную береговую линию, простирающуюся вдоль Внутреннего моря Сэто на севере и моря Ува и пролива Бунго на западе. Здесь расположено множество прибрежных островов, а также мыс Сада, самый узкий мыс Японии. Внутренняя часть префектуры горная и малонаселенная.

Общие данные о префектуре Эхимэ

Основана в 1873 году (бывшая провинция Иё)

Столица: Мацуяма

Население: 1 335 000 человек (по состоянию на октябрь 2020 г.)

Площадь: 5676 км2

Большую часть префектуры занимают национальные парки Асидзури-Увакай и Сэтонайкай, открывающие туристам живописные красоты и развлечения на свежем воздухе. Район термальных источников Онсэн Дого в Мацуяме привлекает посетителей своими знаменитыми термальными водами, а в столице префектуры есть замок. Города Одзу и Увадзима также сохранили свои исторические памятники и другие старинные достопримечательности.

Прекрасный замок Одзу (© Pixta)

В Эхимэ находятся верфи «Имабари», крупнейшего судостроительного предприятия Японии, а также химической, бумажной, текстильной и нефтеперерабатывающей промышленности. Лесное хозяйство, мандариновые сады микан и выращивание жемчуга также являются важными отраслями экономики. Город Тобэ известен своей керамикой.

Вид на цитрусовые сады в Эхимэ (© Pixta)

Официальный талисман Эхимэ, Микан, наполовину щенок, наполовину мандарин (© Jiji Press)

Знаменитые личности

Ниномия Тухати (1866-1936): один из первых летчиков, успешно испытавший модель самолета, которую он разработал за несколько лет до полета братьев Райт.

Оэ Кэндзабуро (1935-2023): писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе 1994 года.

Накамура Сюдзи (1954–): инженер-электрик, который помог изобрести синий светодиод, за что он получил Нобелевскую премию по физике 2014 года.

Сюкуро Манабэ (1931–): метеоролог и лауреат Нобелевской премии по физике 2021 года за «новаторский вклад в наше понимание сложных физических систем».

Фотография к заголовку: Фасад здания онсэна Дого в Мацуяме (© Pixta)

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