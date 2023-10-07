La prefectura más pequeña de Japón en función de su área, Kagawa, se encuentra en la isla de Shikoku y está repleta de encantos naturales. Presume de contar con uno de los jardines más famosos de Japón y entre sus especialidades está el delicioso Sanuki udon.

Kagawa es la prefectura más pequeña de Japón por tamaño. Se encuentra en el extremo nororiental de Shikoku y su costa está bañada por el mar Interior de Seto, donde tiene numerosas islas. Su territorio está ocupado en buena parte por las montañas Sanuki a lo largo de la frontera sur con la prefectura de Tokushima, con terrenos llanos y áridos a medida que se avanza hacia la costa. El puente Seto Ōhashi conecta Kagawa con la isla principal de Honshū.

Un vistazo a la prefectura de Kagawa

Establecida en 1888 (antiguamente era la provincia de Sanuki)

Capital: Takamatsu

Población: 950.000 (a octubre de 2020)

Área: 1.877 km2

Gran parte de Kagawa se encuentra dentro del vasto Parque Nacional del Mar Interior de Seto, incluidos enclaves turísticos como las islas de Shōdoshima y Naoshima o la escarpada meseta de Goshikidai. El jardín Ritsurin, en Takamatsu, es uno de los jardines paisajísticos más famosos de Japón. La prefectura es asimismo popular entre los amantes de la gastronomía por los fideos Sanuki udon, una especialidad local.

El torii de piedra del santuario de Takaya con el paisaje del mar Interior de Seto en el fondo. (© Pixta)

Varias empresas líderes de los sectores de las autopartes, la maquinaria eléctrica y de construcción, así como de la construcción de barcos se encuentran en Kagawa. Sectores punteros como el del procesamiento de metales y los moldes, así como la química y otros materiales industriales primarios, representan una porción importante de la economía de la prefectura. Kagawa lidera en Japón en la producción de aceitunas. Además, en las aguas del mar Interior, ricas en nutrientes, se cultivan algas nori y se crían seriolas.

Un olivar en la isla de Shōdoshima. (© Pixta)

Personalidades ilustres

Kūkai (774–835): Monje budista conocido también como Kōbō Daishi. Fundó la secta Shingon.

Kikuchi Kan (1888–1948): Novelista, dramaturgo y fundador de la importante editorial Bungei Shunjū. Estableció el Premio Akutagawa y el Premio Naoki, dos de los galardones literarios más prestigiosos de Japón.

Miyatake Tōyō (1895–1979): Fotógrafo nipoestadounidense conocido por documentar el campo de concentración de estadounidenses de origen japonés en Manzanar, California, durante la Segunda Guerra Mundial.

(Fotografía del encabezado: el mar Interior de Seto visto desde Naoshima. © Pixta.)