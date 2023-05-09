تعتبر محافظة كاغاوا الواقعة في جزيرة شيكوكو أصغر محافظة في اليابان من حيث المساحة، وتحتوي على الكثير من مناطق الجذب الطبيعية فهي تفتخر بواحدة من أشهر الحدائق في اليابان. وهي موطن طبق سانوكي أودون الشهي.

تقع كاغاوا في نهاية الطرف الشمالي الشرقي من جزيرة شيكوكو على حدود بحر سيتو الداخلي، وهي أصغر محافظات اليابان من حيث المساحة وتضم العديد من الجزر البحرية. تهيمن على اليابسة جبال سانوكي على طول الحدود الجنوبية مع محافظة توكوشيما، كما تتضمن أراضي مسطحة قاحلة باتجاه الساحل. يربط جسر سيتو أوهاشي محافظة كاغاوا بجزيرة هونشو الرئيسية.

نبذة عن محافظة كاغاوا

تأسست عام 1888 (كانت تضم سابقا مقاطعة سانوكي)

العاصمة: توكاماتسو

عدد السكان: 950 ألف نسمة (حتى أكتوبر/تشرين الأول عام 2020)

المساحة: 1877 كيلومتر مربع

تقع أجزاء كبيرة من محافظة كاغاوا داخل حدود منتزه سيتونايكاي القومي المترامي الأطراف، وتضم مواقع سياحية شهيرة مثل جزر شودوشيما وناؤشيما وهضبة غوشيكيكاي الوعرة. تعد حديقة ريتسورين في تاكاماتسو واحدة من أشهر حدائق اليابان ذات المناظر الطبيعية. كما تشتهر كاغاوا بين عشاق الطعام بأنها موطن طبق سانوكي أودون.

بوابة ”توري“ حجرية لمعبد تاكايا تطل على بحر سيتو الداخلي. (© بيكستا)

تحتوي كاغاوا على عدد من الشركات الرائدة في قطاعات مختلفة مثل قطع غيار السيارات والآليات الكهربائية وآليات البناء وبناء السفن. وتمثل المجالات المتقدمة مثل معالجة المعادن والقوالب بالإضافة إلى المواد الكيميائية والمواد الصناعية الأولية الأخرى جزءا ضخما من الناتج الاقتصادي للمحافظة. وهي تعتبر أكبر منتج للزيتون في اليابان. كما تُزرع أعشاب نوري والسريولا اليابانية في المياه الغنية بالمواد الغذائية في البحر الداخلي.

بستان أشجار زيتون في جزيرة شودوشيما. (© بيكستا)

شخصيات شهيرة تنحدر من المحافظة

كوكاي (774-835): كاهن بوذي ويعرف أيضا باسم كوبو دايشي. أسس طائفة شينغون البوذية.

كيكوتشي كان (1888-1948): روائي وكاتب مسرحي ومؤسس دار النشر الشهيرة بونغيي شونجو. كما أسس جائزتي أكوتاغاوا وناؤكي وهما من أعرق الجوائز الأدبية في اليابان.

ميياتاكا تويو (1895-1979): مصور ياباني أمريكي معروف بتوثيق اعتقال الأمريكيين اليابانيين في مانزانار في كاليفورنيا خلال الحرب العالمية الثانية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: إطلالة على بحر سيتو الداخلي من جزيرة ناؤشيما، حقوق الصورة لبيكستا)