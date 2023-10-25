Kagawa est la plus petite préfecture du Japon. Elle abrite l’un des plus beaux jardins du pays et sa spécialité gastronomique est le savoureux Sanuki udon.

Située au nord-est de l’île de Shikoku, Kagawa est la plus petite préfecture du Japon en superficie. Elle est dotée d’un littoral qui fait face à la mer intérieure de Seto, avec de nombreuses îles au large. Les monts Sanuki, le long de la frontière avec la préfecture de Tokushima, surplombent la partie sud. Le terrain est plat et aride vers la côte. Le pont de Seto Ôhashi relie Kagawa à l’île principale du pays.

La préfecture de Kagawa en bref

Établie en 1888 (anciennement la province de Sanuki)

Capitale : Takamatsu

Population : 950 000 habitants

Superficie : 1 877 km2

Une grande partie de Kagawa fait partie du parc national de Setonaikai, y compris les îles de Shôdoshima, Naoshima et Shishijima, qui sont des destinations touristiques populaires, ainsi que le plateau escarpé de Goshikidai. Le parc de Ritsurin, situé à Takamatsu, est l’un des jardins les plus célèbres du Japon.

Côté gastronomie, les gourmets apprécient tout particulièrement le Sanuki udon local, des nouilles de froment épaisses et fermes.

Le portique torii en pierre du sanctuaire de Takaya surplombe la mer intérieure de Seto. (© Pixta)

De grandes entreprises dans des domaines tels que les pièces automobiles, l’électronique, les engins de chantiers et la construction navale sont basées à Kagawa. Des secteurs de pointe tels que le traitement de métaux et le moulage, les produits chimiques, et les matériaux industriels représentent une portion importante de la production économique.

La préfecture est par ailleurs le plus gros producteur d’olives au Japon. On trouve de même la culture des algues nori ainsi que la sériole japonaise (buri) dans les riches eaux de la mer intérieure.

Une oliveraie sur l’île de Shôdoshima (© Pixta)

Personnalités originaires de Kagawa

Kûkai (774-835) : Moine bouddhiste, connu aussi sous le nom de Kôbô Daishi. C’est le fondateur de l’école Shingon du bouddhisme.

Kikuchi Kan (1888-1948) : Écrivain, dramaturge, et fondateur de la maison d’édition Bungei Shunjû. Il a créé le prix Akutagawa et le prix Naoki, les deux prix littéraires les plus prestigieux du Japon.

Miyatake Tôyô (1895-1979) : Photographe américain d’origine japonaise. Il est connu pour ses photos documentant l’incarcération des américains d’origine japonaise dans le camp de Manzanar, en Californie, pendant la Seconde Guerre mondiale.

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(Photo de titre : vue depuis l’île de Naoshima sur la mer intérieure de Seto. Pixta)