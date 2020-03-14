Le parc de Kotohiki possède de nombreuses attractions sur ses terrains spacieux, à savoir une plage, des collines, des temples, des sanctuaires, et bien sûr des cerisiers en fleurs pendant la saison. Non content d’être répertorié comme l'un des 100 parcs historiques du Japon, le lieu a été élu parmi les 100 plus beaux sites pour contempler les cerisiers en fleurs par l’Association japonaise pour les cerisiers (Nihon sakura no kai).

La plage d’Ariake du parc de Kotohiki, réputée pour son sable blanc et ses pins magnifiques, est classée parmi les 100 meilleures plages du Japon et les 100 plus beaux pinèdes en bord de mer. Cependant, l’oeuvre d’art géante en sable (appelée en japonais Zenigata suna-e), prenant la forme d’une pièce de cuivre de la période d’Edo (1603-1868), est peut-être encore plus célèbre. Elle mesure 122 mètres de long et 90 mètres de large, avec une circonférence de 345 mètres. On dit que ceux qui viennent voir cette peinture sur sable jouiront d’une bonne santé et d’une longue vie sans soucis financiers...

Parc de Kotohiki (Kagawa)

Adresse : Ariake-chô, Kannonji-shi, Kagawa-ken

Nombre d’arbres : 200

Floraison : de fin mars à début avril

Variété : somei yoshino

Horaires : ouvert 24 heures sur 24

Entrée : gratuite

Site Web

(Photo de titre : © Ville de Kannon-ji)