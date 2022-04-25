В обширном парке Котохики есть множество достопримечательностей – пляж, холмы, храмами, святилища и исторические места, он входит в список 100 лучших исторических парков Японии. Он также известен ночными видами цветущей сакуры (ёдзакура): в сезон цветения ночью здесь подсвечивают около 200 деревьев сорта сомэй ёсино.
Пляж Ариакэ в парке Котохики, известный своим прекрасным белым песком, входит в число 100 лучших пляжей Японии, а сосновая роща на побережье – в список 100 самых живописных сосновых рощ. Не менее известно и гигантское произведение искусства из песка в форме медной монеты периода Эдо, размером 122 метра с востока на запад и 90 метров с севера на юг, с окружностью 345 метров. Говорят, что посещение и осмотр картины из песка помогает обрести крепкое здоровье и долгую жизнь без финансовых забот…
Парк Котохики (преф. Кагава)
- Сорта: сомэй-ёсино
- Количество деревьев: 200
- Период цветения: с конца марта до начала апреля
- Время работы: 24 часа
- Вход: бесплатный
- Адрес: Ariake-chō, Kan’onji-shi, Kagawa
- Вебсайт «Посетите Кагаву» (на англ. яз.)
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Фотография к заголовку: © Город Канъондзи