El parque Kotohiki cuenta con numerosas atracciones en su espaciosos terrenos—una playa, colinas, templos, santuarios y enclaves históricos—y está considerado como uno de los 100 mejores parques históricos de Japón. Es también conocido por sus yozakura, con unos 200 cerezos somei yoshino que son iluminados con faroles durante el punto álgido de la temporada del sakura.
Parque Kotohiki (Kagawa)
- Variedad: Somei yoshino
- Número de árboles: 200
- Fecha: entre finales de marzo y comienzos de abril
- Horario: abierto las 24 horas
- Entrada: gratuita
- Dirección: Ariake-chō, Kan’onji-shi, Kagawa
- Sitio web: Visit Kagawa
La playa de Ariake del parque Kotohiki, famosa por su hermosa arena blanca, está considerada como una de las 100 mejores playas de Japón y cuenta además con uno de los 100 pinares a pie de playa de mayor belleza paisajística del país. Pero tal vez lo más conocido de este parque sea su enorme escultura de arena con la forma de una moneda de cobre del período Edo, cuyas medidas son 122 metros de este a oeste, 90 metros de norte a sur y una circunferencia de 345 metros. Dicen que las personas que se acercan a verla disfrutarán de buena salud y de una larga vida libres de preocupaciones económicas.
(Fotografía del encabezado: © Ciudad de Kan’onji.)