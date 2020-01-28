琴弾公園は、広大な敷地内に海、山、神社仏閣、史跡などがあり「日本の歴史公園100選」にも選出されています。3月下旬から4月上旬の見頃の時期には、約200本のソメイヨシノが咲き誇ります。ぼんぼりに照らされた桜はひときわ美しく、夜桜を楽しむ花見客で賑わいます。

香川・琴弾公園

桜の種類： ソメイヨシノ

ソメイヨシノ 本数： 約200本

約200本 例年の見頃： 3月下旬～4月上旬

3月下旬～4月上旬 開園時間： 24時間

24時間 料金： 無料

無料 所在地： 香川県観音寺市有明町

香川県観音寺市有明町 公式HPなど： 観音寺市商工観光課 名勝 琴弾公園

琴弾公園内では銭形砂絵「寛永通宝」もよく知られています。「日本の渚100選」「日本の白砂青松100選」にも選ばれた美しい白浜の「有明浜」に、江戸時代の銅貨の図柄を描いた砂絵で、大きさは東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルに及びます。この砂絵を見れば健康で長生きし、お金に不自由しないといわれています。

お花見と一緒に楽しめる観光スポット

写真提供：観音寺市

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