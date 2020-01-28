琴弾公園は、広大な敷地内に海、山、神社仏閣、史跡などがあり「日本の歴史公園100選」にも選出されています。3月下旬から4月上旬の見頃の時期には、約200本のソメイヨシノが咲き誇ります。ぼんぼりに照らされた桜はひときわ美しく、夜桜を楽しむ花見客で賑わいます。
香川・琴弾公園
- 桜の種類：ソメイヨシノ
- 本数：約200本
- 例年の見頃：3月下旬～4月上旬
- 開園時間：24時間
- 料金：無料
- 所在地：香川県観音寺市有明町
- 公式HPなど：観音寺市商工観光課 名勝 琴弾公園
琴弾公園内では銭形砂絵「寛永通宝」もよく知られています。「日本の渚100選」「日本の白砂青松100選」にも選ばれた美しい白浜の「有明浜」に、江戸時代の銅貨の図柄を描いた砂絵で、大きさは東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルに及びます。この砂絵を見れば健康で長生きし、お金に不自由しないといわれています。
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写真提供：観音寺市